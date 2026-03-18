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Judicialidad

Colegiado especializado sentencia a cadena perpetua a agresor de niña de 12 años

Víctima era agredida desde los 5 años en Cerro Colorado.

El tribunal ordenó la ejecución inmediata de la pena y una reparación civil de 15 mil soles a favor de la víctima. Fuente: Pexels.
El tribunal ordenó la ejecución inmediata de la pena y una reparación civil de 15 mil soles a favor de la víctima. Fuente: Pexels.

El Juzgado Colegiado de Cerro Colorado y Cumaná, Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa condenó a cadena perpetua a Melchor Copa Arguelles, tras encontrarlo responsable del delito de violación sexual en agravio de una niña de 12 años de edad.

Durante el juicio oral, las magistradas Alexandra Carpio Montes, Patricia Posadas Larico y Marcio Arteaga Espinoza, determinaron la culpabilidad del sentenciado, luego de valorar el testimonio firme y coherente de la víctima en Cámara Gesell, así como las declaraciones de testigos y peritos especializados que corroboraron los hechos ocurridos en una vivienda de Peruarbo, distrito de Cerro Colorado.

Las agresiones se perpetraron desde el 2018, cuando la menor tenía 5 años hasta el año 2022 cuando la menor contó las agresiones que sufría a su tío en quien tenía confianza, procediéndose a la denuncia correspondiente.

El colegiado dispuso la ejecución inmediata de la sentencia, motivo por el cual el sentenciado continuará en prisión cumpliendo la condena de cadena perpetua. Asimismo, se ordenó el pago de S/15.000 por concepto de reparación civil, a favor de la parte agraviada.

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