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Sociedad

Cusco: Paucartambo despidió con música y gratitud al maestro Jorge Núñez del Prado

El cantautor cusqueño, fundador del emblemático grupo Los Campesinos, fue sepultado en su tierra natal luego de tres días de homenajes que reunieron a músicos, autoridades y pobladores.

Despedida del músico fue multitudinaria. Foto: Luis Álvarez - La República.
Despedida del músico fue multitudinaria. Foto: Luis Álvarez - La República.

Luego de tres días de homenajes, los restos mortales del cantautor cusqueño Jorge Núñez del Prado fueron sepultados el lunes 16 de marzo, en la tierra que lo vio nacer: Paucartambo, en la región Cusco. El artista, considerado uno de los referentes del huayno contemporáneo, dejó un legado de más de medio siglo dedicado a la música andina.

Una multitud acompañó el cortejo fúnebre por las calles de Paucartambo. Músicos, autoridades y pobladores caminaron junto al féretro entonando sus canciones, que durante décadas se convirtieron en la banda sonora de una sociedad andina emergente y luchadora.

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“Tío Jorge”, como cariñosamente lo llamaban, fue llevado en hombros por sus hermanos de la comparsa Qhapaq Qoya, danza tradicional de las festividades de la Virgen del Carmen. Entre música, memoria y gratitud, el pueblo paucartambino dio el último adiós a uno de sus hijos más queridos, un devoto de la Mamita del Carmen y enamorado eterno de su tierra.

Una vida escrita en huayno

Núñez del Prado fue fundador de la recordada agrupación Los Campesinos, junto a su socio musical Wilfredo Quintana, natural de Andahuaylas (Apurímac), quien se encargaba de la guitarra y la voz. Ambos se conocieron cuando eran estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde comenzó la historia musical que marcaría a generaciones.

Alcanzaron gran popularidad con huaynos que se volvieron clásicos del repertorio andino, entre ellos 'Linda andahuaylina', 'Profesorita', 'Las ilusiones del alma', 'Cinta morada' y el recordado tema 'Por las puras'. Wilfredo Quintana falleció en el 2020, dejando una huella imborrable en la música peruana.

Obra y música

A lo largo de su trayectoria, Jorge Núñez del Prado fue autor de más de 300 composiciones entre huaynos, villancicos y obras religiosas. Entre ellas destaca la Misa Paucartambina, una creación inspirada en las melodías y ritmos de las comparsas que participan cada año en la festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo, una de las celebraciones culturales y religiosas más importantes del Cusco.

Con la partida de Jorge Núñez del Prado se cierra un capítulo fundamental del huayno, pero su música continuará viva en la memoria de los pueblos andinos que cantaron y bailaron sus composiciones durante generaciones.

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