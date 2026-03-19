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Sociedad

Arequipa: 93 colegios tienen daños graves y se requieren 141 aulas prefabricadas

El año escolar empezó con carencias por atender para varios estudiantes de la región. Es el caso del colegio José Olaya, que tiene 7 salones declarados inhabitables.

Desplome de parte del techo en colegio José Olaya ocurrió cuatro días antes del retorno a clases. Foto: Wilder Pari - La República.
Desplome de parte del techo en colegio José Olaya ocurrió cuatro días antes del retorno a clases. Foto: Wilder Pari - La República.

Un total de 412.000 estudiantes de 7.780 instituciones educativas de la región Arequipa retornaron a clases este 16 de marzo. Sin embargo, no todos volvieron en las mismas condiciones. Algunos aún requieren de aulas prefabricadas para poder estudiar, debido a que sus escuelas están en riesgo grave.

Según el gerente regional de Educación, Marco Choque, son 93 instituciones educativas públicas de Arequipa que presentan algún tipo de daño grave. Para ellas, se requiere un total 141 aulas prefabricadas. Se espera aún la respuesta del Gobierno central.

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Más de 100 alumnos afectados por pabellón inhabitable

Un caso de este requerimiento lo tienen los alumnos de la institución educativa José Olaya del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Parte del techo de un aula desprendió el último jueves. La posterior inspección de Defensa Civil determinó que todo ese pabellón de 7 aulas estaba inhabitable. Esto implica a una sección de quinto de primaria, dos de sexto, tres de CEBA y el aula de computación. Son 115 los alumnos afectados.

Su directora, Ingrid Zapana, detalló que frente a esta problemática se ha reubicado a los alumnos de primaria en otros ambientes del colegio, como la biblioteca. Si bien todos empezaron clases con la medida de traslado, por el momento quedan afectados otros programas, como el plan lector o los cursos de cómputo. Se elevó un requerimiento de 5 aulas prefabricadas para atender la urgencia.

El colegio José Olaya tiene 64 años y mucha de su infraestructura ya está desgastada, incluso ya tenía otro pabellón de tres salones declarado como inhabitable. Hace 10 años empezó una reconstrucción gradual con un pabellón nuevo ejecutado por la Municipalidad de Arequipa. La directora pidió a la comuna provincial continuar con el proyecto.

Según el gerente de Educación, Marco Choque, se espera que la mitad de aulas prefabricadas requeridas por los estudiantes de la región Arequipa lleguen en los próximos 20 días.

Más de 1000 estudiantes no iniciaron clases

Según Marco Choque, algo más de 1000 alumnos de la región Arequipa no empezaron clases este 16 de marzo, debido a problemas de infraestructura de sus escuelas. Se espera que retornen los siguientes días o la próxima semana.

 Una institución es el colegio Julio C. Tello de Paucarpata. Ellos se vieron afectados porque recién empezó la demolición de unos ambientes obsoletos. La obra es ejecutada por el GORE Arequipa.

 Según Marco Choque, el retraso de los trabajos fue porque la maquinaria estaba atendiendo las emergencias de la temporada de lluvias. Culminada la intervención, el alumnado debe empezar clases en sus ambientes que sí están habilitados. El otro caso es del colegio Beethoven de Alto Selva Alegre.

 El gerente de Educación descartó que en ambas instituciones educativas se recurra a las clases virtuales de manera temporal.

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