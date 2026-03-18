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Hija de paciente de 79 años con cáncer al pulmón denuncia el desabastecimiento de medicina que le impide seguir con quimioterapia en EsSalud

El proceso de atención se ha visto afectado por la falta de medicación y problemas para obtener exámenes, lo que retrasa la continuidad del tratamiento oncológico, añadiendo más presión a la familia.

Rubí Céspedes denuncia la falta de un medicamento oncológico en el Hospital Edgardo Rebagliati.
Rubí Céspedes denuncia la falta de un medicamento oncológico en el Hospital Edgardo Rebagliati. | Foto: Andina/Willax

Rubí Céspedes, hija de Haide Céspedes, una paciente de 79 años, ha denunciado que su madre no puede continuar con su tratamiento de quimioterapia en EsSalud. Esto se debe a la carencia de un medicamento oncológico en el Hospital Edgardo Rebagliati. Según relató, su mamá padece cáncer de pulmón de grado dos y requiere controles médicos para definir la continuidad de las sesiones, pero enfrenta trabas en el proceso.

De acuerdo con su testimonio brindado al programa ‘Ahora y en la Hora’ de Willax, la familia busca retomar la atención iniciada en noviembre, luego de una pausa entre quimioterapias. Rubí indicó que el galeno tratante solicitó una tomografía con la finalidad de evaluar la evolución de la enfermedad y, con ese resultado, pasar por una junta médica antes de reiniciar el esquema previsto.

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“Hoy no se le podrá hacer”: familiar cuenta que suspendieron quimioterapia el mismo día de la cita

Rubí Céspedes sostuvo que, al acudir con su madre a una cita programada para recibir quimioterapia, el personal de enfermería les comunicó que no podrían realizar el procedimiento por falta de medicación. En base a su versión, en el módulo de atención una enfermera le señaló que ese día no se aplicaría porque el centro de salud no contaba con el medicamento y les recomendó consultar en farmacia sobre la fecha de llegada.

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Se precisó que el medicamento requerido es Pemetrexed de 500 mg, el cual se entrega a través de la Farmacia de Citotóxicos del nosocomio ubicado en Jesús María. Señaló que a su madre le colocan dos unidades por sesión, una vez al mes. La hija también afirmó que cada unidad tiene un costo de 850 soles, por lo que señaló que no cuenta con recursos que le permitan adquirirla por sus propios medios cuando no se encuentra disponible en el establecimiento.

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Pidieron una tomografía en enero, pero la cita fue programada para dentro de cuatro meses

En paralelo, Rubí explicó que la continuidad del tratamiento quedó condicionada a una tomografía solicitada por el profesional de la salud tratante para determinar si el cáncer avanzó o no. Según su relato, en diciembre se le informó que primero debían realizar ese examen y luego pasar por una junta médica y decidir el siguiente paso de las quimioterapias.

Sin embargo, aseguró que el hospital enfrentaba limitaciones que le impiden atender la solicitud en el plazo requerido. Enfatizó que los tomógrafos estaban colapsados o malogrados y que no había el contraste necesario que permita completar el procedimiento. Por esta razón, afirmó que decidió realizársela en un lugar externo fuera del centro de salud, dado que la cita que le proporcionaron era para el 5 de abril, aunque el médico la requería en enero para determinar cómo proseguir con el tratamiento.

Respuesta de EsSalud sobre el caso de la paciente Haide Cespedez

Tras la consulta hecha por La República sobre este caso, EsSalud informó que, tras la denuncia por la falta de Pemetrexed 500 mg para una paciente oncológica de 79 años, realizó gestiones para asegurar la continuidad del tratamiento. Indicó que coordinó un préstamo con el Hospital Sabogal y obtuvo 20 unidades del medicamento para cubrir la terapia, además de señalar que el lote correspondiente llegaría esta tarde y que ya se reservó un cupo para aplicar la medicación mañana por la mañana.

Sobre los exámenes, EsSalud precisó que la paciente ya se realizó la tomografía de manera externa y que actualmente tiene una cita programada en el servicio de Oncología Médica.

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