Desabastecimiento de tacrolimus en hospitales de EsSalud pone en riesgo a pacientes trasplantados

La crisis por la falta de tacrolimus (medicamento indispensable para la supervivencia de miles de pacientes trasplantados) se ha profundizado en los principales hospitales de EsSalud. Familiares y pacientes denuncian que, ante el desabastecimiento, algunos centros médicos se han visto obligados a “pedir prestadas” dosis a otras sedes, mientras que en varios casos se han reducido las cantidades recetadas, comprometiendo la estabilidad de los órganos trasplantados. La situación se agrava porque este fármaco no puede adquirirse en farmacias o boticas; únicamente el Estado está autorizado a proporcionarlo, lo que deja a los afectados sin alternativas fuera del sistema público.

Uno de los casos reportados fue el de Brigida Castro, una mujer que tuvo un trasplante de riñón en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, sin embargo, reportó que desde hace varios días no encuentra el medicamento tacrolimus. Otro caso más polémico lo relató Caterina Foresti, familiar de un paciente trasplantado en 2021 en el hospital Guillermo Almenara, denunció públicamente y entre lágrimas que su padre pasó de recibir tres cápsulas diarias a solo dos debido a la falta de unidades.

Varios de los afectados, en vista de que no habían recibido una respuesta clara del Gobierno, tuvieron que recurrir a las redes sociales y a diversos medios de comunicación para dar conocimiento de lo ocurrido.

Un problema de gestión pública: compras retrasadas y falta de transparencia

La escasez obedecería, según el exministro de Salud, Hernando Cevallos, a un retraso en los procesos de compra del medicamento, que se encuentran pendientes de aprobación por la entidad reguladora. "Si es que hay alguna falta de unidades, las autoridades del centro médico debieron percatarse de ello y evaluar todo el panorama para prevenir altercados, caso contrario estarían incurriendo en una falta grave contra los pacientes".

Frente al desabastecimiento, el Ministerio de Salud anunció un préstamo temporal de tacrolimus a EsSalud para atender la emergencia. Sin embargo, pacientes y familiares consideran que esta medida es solo un paliativo. Reclaman un plan de abastecimiento sostenido, transparencia en los procesos de adquisición y comunicación clara sobre las fechas de reposición.

Los propios pacientes reclaman que la continuidad del tratamiento no es negociable: “Nosotros tenemos que tomar ese tipo de medicamentos de para siempre, porque un día que no lo hagamos es muy perjudicial. Les suplico que nos ayuden porque sin eso no tenemos vida”, afirma Brigida Castro en el medio RPP.

En ese sentido, el exministro también enfatizó en el hecho de que algunos procesos de compra dependen de la disponibilidad del laboratorio y del lugar donde son comprados. En casos como esto, el Minsa y EsSalud deberían de regularizar sus procesos de compra y proporcionar una mejor calidad de vida a los pacientes.

Minsa presta medicamento a EsSalud para garantizar tratamiento de pacientes trasplantados

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que sus establecimientos cuentan con un abastecimiento completo de Tacrolimus, medicamento esencial para los pacientes trasplantados, incluyendo reservas adicionales almacenadas en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

El Minsa destacó que esta medida es temporal y forma parte del trabajo articulado entre ambas instituciones para evitar que algún paciente vea afectada su seguridad clínica durante este periodo.

Sin embargo, Cevallos recalca que se necesita de un trabajo más articulado, pues si ya ha sucedido en esta oportunidad, podría volver a suceder con otros fármacos. "En el caso de EsSalud ya se ha visto muchas carencias y los dos hospitales donde se realizaron la denuncia son competencia de ellos. Lamentablemente, parece que no hay una ruta de compra clara y son miles de trasplantados los que pagan el precio".

¿Qué es el tacrolimus y por qué es tan crucial?

El tacrolimus es un inmunosupresor fundamental para evitar el rechazo de un órgano trasplantado. Actúa disminuyendo la respuesta del sistema inmunitario, lo que permite que el organismo tolere órganos nuevos, como riñones, hígados, corazones o pulmones y ha sido utilizado durante varios años en tratamientos de este tipo.

Este fármaco debe tomarse de manera estricta y continua, según médicos. Una reducción abrupta de la dosis, un cambio de medicamento o una suspensión temporal pueden desencadenar rechazo agudo del injerto, daño irreversible e incluso situaciones que pongan en riesgo la vida del paciente.

Aunque algunos hospitales han ofrecido ciclosporina como alternativa temporal, especialistas advierten que este cambio no es equivalente: requiere ajustes clínicos cuidadosos, monitoreo constante y puede generar inestabilidad en pacientes previamente controlados con tacrolimus.

