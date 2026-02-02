Jaime Moreno Eustaquio, exgerente de la Red Sabogal, separado del cargo hace una semana, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. | Foto: composición LR/Melissa Merino/LaRepública/Latina.

Jaime Moreno Eustaquio, exgerente de la Red Sabogal, separado del cargo hace una semana, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. | Foto: composición LR/Melissa Merino/LaRepública/Latina.

El Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Callao, una de las principales redes asistenciales de EsSalud que cada semana atiende a miles de asegurados de Lima Metropolitana y de diversas regiones del Perú enfrenta una profunda crisis por el desabastecimiento de medicinas esenciales. Desde hace meses, médicos y trabajadores denuncian esta falta, con una lista de hasta 34 fármacos básicos que los médicos no pueden recetar porque no están disponibles en el nosocomio, según documentos internos publicados por Latina Noticias.

Entre los medicamentos ausentes figuran desde suero fisiológico hasta gluconato de calcio, diazepam, sulfato de magnesio y labetalol, indispensables para la atención cotidiana en emergencias y cuidados críticos. A la falta de estos insumos se suma la inoperatividad de equipos esenciales, como el tomógrafo que no funciona desde hace más de seis meses –según trabajadores del centro de salud–, lo que ha derivado en salas de atención vacías y pacientes trasladados hacia clínicas privadas. Cabe destacar que el costo por este servicio de manera particular ronda entre S/250 y S/1.000.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La crisis se ha sentido con especial fuerza en el área de oncología pediátrica. Denia Peña Bernardo viajó desde Huánuco hace cuatro años con la esperanza de que su hijo, quien padece cáncer, recibiera atención en Sabogal; sin embargo, ahora señala que debido a la falta de medicación el tratamiento se ha complicado.

“Un medicamento llamado metotrexato, que es especialmente para nuestros niños oncológicos, para que puedan eliminar lo que es el cáncer, pero no está llegando ese medicamento. También el filgrastim nos ayuda a levantar la hemoglobina de nuestros niños, pero tampoco hay”, refirió.

En ese sentido, Karina Pujay, miembro del colectivo cáncer infantil, detalló para Latina que, la falta de fármacos para combatir el cáncer, va a provocar que los pacientes recaigan y en unos meses fallezcan debido a la mala administración del servicio social.

Gastos bajo la lupa: exagerada inversión administrativa y presuntos actos de corrupción

El desabastecimiento de medicinas y la falta de equipos se contrastan con los gastos en las áreas de la gerencia del hospital, donde durante los últimos cuatro meses se realizaron gastos en mantenimiento de infraestructura administrativa que han generado controversia. Según órdenes de compras de servicio revisadas por Latina, se destinaron más de S/150.000 en remodelaciones de fachadas, pintura, mantenimiento de barandas y sillas gerenciales, así como en la mejora de oficinas de gerencia, en lugar de focalizar el presupuesto en medicamentos y equipos clínicos prioritarios.

Además, algunas de las empresas contratadas para estas obras, como Llerena y Prado S.A.C. y Corporación Consultora Servicio, no fueron ubicados en las direcciones que registran en la Sunat. Los residentes de los lugares reportados como locaciones indicaron desconocer a las compañías. Las obras se realizaron durante la gestión del exgerente de la Red Sabogal, Jaime Moreno Eustaquio, quien fue designado en junio de 2025 y actualmente se encuentra separado del cargo desde hace una semana debido a que enfrenta una denuncia en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción, vinculados a 105 expedientes de contratación.

EsSalud se pronuncia

Frente a la denuncia de la falta de medicamentos en el Hospital Sabogal, EsSalud respondió con un comunicado, donde indica que el abastecimiento de medicamentos e insumos destinados a tratamientos oncológicos y otras enfermedades se viene realizando de forma gradual y progresiva.

Asimismo, rechazó cualquier acción irregular que atente contra el bienestar de los pacientes y en caso de identificar algún caso se procederá con las acciones y sanciones administrativas y legales. Respecto al tomógrafo inoperativo, la entidad señaló que se encuentra en mantenimiento, por lo que los pacientes que requieren estudios tomográficos están siendo referidos al Hospital Luis Negreiros Vega.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.