HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Familiares de pacientes con cáncer denuncian falta de hasta 34 medicamentos básicos en el Hospital Sabogal del Callao

La crisis en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren se agrava con la inoperatividad de equipos médicos, como un tomógrafo sin funcionar por más de seis meses, y se contrasta con los gastos de más S/150.000 en remodelaciones administrativas.

Jaime Moreno Eustaquio, exgerente de la Red Sabogal, separado del cargo hace una semana, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.
Jaime Moreno Eustaquio, exgerente de la Red Sabogal, separado del cargo hace una semana, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. | Foto: composición LR/Melissa Merino/LaRepública/Latina.

El Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Callao, una de las principales redes asistenciales de EsSalud que cada semana atiende a miles de asegurados de Lima Metropolitana y de diversas regiones del Perú enfrenta una profunda crisis por el desabastecimiento de medicinas esenciales. Desde hace meses, médicos y trabajadores denuncian esta falta, con una lista de hasta 34 fármacos básicos que los médicos no pueden recetar porque no están disponibles en el nosocomio, según documentos internos publicados por Latina Noticias.

Entre los medicamentos ausentes figuran desde suero fisiológico hasta gluconato de calcio, diazepam, sulfato de magnesio y labetalol, indispensables para la atención cotidiana en emergencias y cuidados críticos. A la falta de estos insumos se suma la inoperatividad de equipos esenciales, como el tomógrafo que no funciona desde hace más de seis meses –según trabajadores del centro de salud–, lo que ha derivado en salas de atención vacías y pacientes trasladados hacia clínicas privadas. Cabe destacar que el costo por este servicio de manera particular ronda entre S/250 y S/1.000.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La crisis se ha sentido con especial fuerza en el área de oncología pediátrica. Denia Peña Bernardo viajó desde Huánuco hace cuatro años con la esperanza de que su hijo, quien padece cáncer, recibiera atención en Sabogal; sin embargo, ahora señala que debido a la falta de medicación el tratamiento se ha complicado.

“Un medicamento llamado metotrexato, que es especialmente para nuestros niños oncológicos, para que puedan eliminar lo que es el cáncer, pero no está llegando ese medicamento. También el filgrastim nos ayuda a levantar la hemoglobina de nuestros niños, pero tampoco hay”, refirió.

En ese sentido, Karina Pujay, miembro del colectivo cáncer infantil, detalló para Latina que, la falta de fármacos para combatir el cáncer, va a provocar que los pacientes recaigan y en unos meses fallezcan debido a la mala administración del servicio social.

PUEDES VER: Padres de pacientes con enfermedades raras denuncian falta de medicinas desde hace 1 mes en Hospital Rebagliati: "Me dicen que solo le dé paracetamol"

lr.pe

Gastos bajo la lupa: exagerada inversión administrativa y presuntos actos de corrupción

El desabastecimiento de medicinas y la falta de equipos se contrastan con los gastos en las áreas de la gerencia del hospital, donde durante los últimos cuatro meses se realizaron gastos en mantenimiento de infraestructura administrativa que han generado controversia. Según órdenes de compras de servicio revisadas por Latina, se destinaron más de S/150.000 en remodelaciones de fachadas, pintura, mantenimiento de barandas y sillas gerenciales, así como en la mejora de oficinas de gerencia, en lugar de focalizar el presupuesto en medicamentos y equipos clínicos prioritarios.  

Además, algunas de las empresas contratadas para estas obras, como Llerena y Prado S.A.C. y Corporación Consultora Servicio, no fueron ubicados en las direcciones que registran en la Sunat. Los residentes de los lugares reportados como locaciones indicaron desconocer a las compañías. Las obras se realizaron durante la gestión del exgerente de la Red Sabogal, Jaime Moreno Eustaquio, quien fue designado en junio de 2025 y actualmente se encuentra separado del cargo desde hace una semana debido a que enfrenta una denuncia en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción, vinculados a 105 expedientes de contratación.

EsSalud se pronuncia

Frente a la denuncia de la falta de medicamentos en el Hospital Sabogal, EsSalud respondió con un comunicado, donde indica que el abastecimiento de medicamentos e insumos destinados a tratamientos oncológicos y otras enfermedades se viene realizando de forma gradual y progresiva.

Asimismo, rechazó cualquier acción irregular que atente contra el bienestar de los pacientes y en caso de identificar algún caso se procederá con las acciones y sanciones administrativas y legales. Respecto al tomógrafo inoperativo, la entidad señaló que se encuentra en mantenimiento, por lo que los pacientes que requieren estudios tomográficos están siendo referidos al Hospital Luis Negreiros Vega.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

LEER MÁS
Ciro Castillo: Poder Judicial anula su prisión preventiva y volvería como gobernador regional del Callao

Ciro Castillo: Poder Judicial anula su prisión preventiva y volvería como gobernador regional del Callao

LEER MÁS
Vía Expresa Santa Rosa avanza pese a alertas en contrato y de costos, reveladas por la Defensoría

Vía Expresa Santa Rosa avanza pese a alertas en contrato y de costos, reveladas por la Defensoría

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Sobrino asesina a su tío tras golpiza en San Luis: premeditó presunto asalto en la vía pública

Sobrino asesina a su tío tras golpiza en San Luis: premeditó presunto asalto en la vía pública

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

Sociedad

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Temblor en Perú HOY, 1 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Reniec ofrece DNI gratis en más de 20 regiones y estos son los requisitos para acceder

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025