Las obras de la Torre Trecca tendrán una duración de 26 meses. | Foto: composición LR/dólar/ChatGPT

La modernización de la Torre Trecca del Seguro Social de Salud (EsSalud) se hará realidad tras oficializarse la firma de la adenda contractual que permite iniciar las obras de remodelación y reforzamiento de la infraestructura de este emblemático edificio, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Arenales, en Jesús María.

La adenda N.° 2 del proyecto quedó oficializada durante una ceremonia protocolar encabezada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles Miralles. En el acto también participaron el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzales; el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres; el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, así como representantes de ProInversión y del Consorcio Trecca, que respaldaron la formalización del acuerdo.

¿Cuándo se tiene previsto iniciar con las obras de la Torre Trecca?

La ejecución de la obra marcará el inicio de la transformación de la histórica torre en un moderno centro médico de alta resolución. Según el presidente ejecutivo de EsSalud, los trabajos tendrán una duración de 26 meses, lo que permitirá iniciar la atención en el primer trimestre de 2028 y alcanzar la plena operatividad en agosto de ese mismo año.

“Hoy damos un paso decisivo para reactivar un espacio emblemático que, después de más de 50 años, se pondrá al servicio de nuestros asegurados. La remodelación de la torre comprenderá la habilitación de 110 consultorios en 23 pisos, y la implementación de más de 300 modernos equipos clínicos, fortaleciendo significativamente nuestra capacidad diagnóstica y resolutiva”, expresó el doctor Acho.

¿En qué aspectos mejorará la nueva Torre Trecca?

La iniciativa busca fortalecer la prevención y la detección temprana de enfermedades, lo que ayudará a evitar hospitalizaciones innecesarias y a disminuir la demanda de tratamientos más costosos. Asimismo, permitirá acortar los tiempos de espera para consultas médicas, procedimientos y pruebas de tamizaje para la detección precoz del cáncer. Se estima que el centro ofrecerá cerca de 960.000 atenciones anuales

Por otro lado, el establecimiento contará con más de 20 especialidades médicas, entre ellas cardiología, neurología, pediatría y ginecología, y ofrecerá cinco paquetes de servicios clave: consulta externa, procedimientos y tamizaje temprano del cáncer, urgencias, evaluación de riesgo quirúrgico y lectura de imágenes con equipos clínicos de última generación, que incluyen tres resonadores magnéticos, cuatro tomógrafos, cuatro mamógrafos y equipos de diagnóstico de alta precisión.