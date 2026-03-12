César Acuña: denuncian que familiares de líder de APP laboraron en el Congreso y EsSalud con sueldos de hasta 19,277 soles

César Acuña aseguró que recién se enteró de las contrataciones de personas vinculadas al entorno de su nuera en el Congreso y EsSalud. | Composición LR | Foto: composición LR

Un reportaje periodístico de Beto a Saber en Willax denunció que personas vinculadas al entorno familiar de Brunella Horna, nuera de César Acuña, obtuvieron puestos en el Congreso de la República y posteriormente en EsSalud, con remuneraciones que alcanzaron hasta S/19.277 mensuales.

De acuerdo con la investigación, uno de los casos es el de Iván Saldaña Estrada, cercano al padre de Horna, a quien la modelo llama tío y además es excolaborador del despacho de Richard Acuña en 2020, habría pasado de ocupar cargos administrativos en el Parlamento a desempeñarse en áreas cercanas a la presidencia ejecutiva de EsSalud.

Tras los cambios administrativos impulsados por la presidencia del Parlamento a cargo de Eduardo Salhuana, Saldaña pasó a trabajar en EsSalud como asesor de la presidencia ejecutiva durante la gestión de Segundo Acho Mego. Actualmente, además, se encarga del manejo del CAFAE, órgano responsable de administrar los beneficios económicos del personal de la institución.

El reportaje también menciona a Erick Moncada Horna, quien fue designado jefe de Abastecimiento del Parlamento. Posteriormente, el funcionario habría pasado a ocupar cargos en EsSalud, donde se desempeña en funciones administrativas dentro de la red asistencial de La Libertad.

César Acuña niega responsabilidad por puestos de parientes de su nuera en Congreso y EsSalud

Tras la difusión del reportaje, César Acuña negó tener relación con las contrataciones señaladas. “Yo no tengo que ver nada en absoluto. Recién me estoy enterando porque ha salido en los medios”, dijo en una actividad partidaria en San Martín de Porres.

En esa línea, el líder de Alianza para el Progreso sostuvo que no puede hacerse responsable de cada designación que se realiza en las instituciones públicas y calificó la situación como una “coincidencia”.