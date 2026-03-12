HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |     
EN VIVO

EE.UU. atacó escuela de niñas en Irán, afirma NYT | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

César Acuña: denuncian que familiares de líder de APP laboraron en el Congreso y EsSalud con sueldos de hasta 19,277 soles

Personas vinculadas a la familia de Brunella Horna, nuera del líder de César Acuña, ocuparon cargos en el Parlamento y luego en EsSalud. Tras el destape, el también candidato presidencial de Alianza para el Progreso afirmó que recién se enteró del caso y sostuvo que se trataría de una “coincidencia”.

César Acuña aseguró que recién se enteró de las contrataciones de personas vinculadas al entorno de su nuera en el Congreso y EsSalud.
César Acuña aseguró que recién se enteró de las contrataciones de personas vinculadas al entorno de su nuera en el Congreso y EsSalud. | Composición LR | Foto: composición LR

Un reportaje periodístico de Beto a Saber en Willax denunció que personas vinculadas al entorno familiar de Brunella Horna, nuera de César Acuña, obtuvieron puestos en el Congreso de la República y posteriormente en EsSalud, con remuneraciones que alcanzaron hasta S/19.277 mensuales.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la investigación, uno de los casos es el de Iván Saldaña Estrada, cercano al padre de Horna, a quien la modelo llama tío y además es excolaborador del despacho de Richard Acuña en 2020, habría pasado de ocupar cargos administrativos en el Parlamento a desempeñarse en áreas cercanas a la presidencia ejecutiva de EsSalud.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Tribunal Constitucional dejó a voto habeas corpus que busca anular prisión preventiva de Vladimir Cerrón

lr.pe

Tras los cambios administrativos impulsados por la presidencia del Parlamento a cargo de Eduardo Salhuana, Saldaña pasó a trabajar en EsSalud como asesor de la presidencia ejecutiva durante la gestión de Segundo Acho Mego. Actualmente, además, se encarga del manejo del CAFAE, órgano responsable de administrar los beneficios económicos del personal de la institución.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El reportaje también menciona a Erick Moncada Horna, quien fue designado jefe de Abastecimiento del Parlamento. Posteriormente, el funcionario habría pasado a ocupar cargos en EsSalud, donde se desempeña en funciones administrativas dentro de la red asistencial de La Libertad.

PUEDES VER: PJ condena a 20 años de prisión a tres terroristas del círculo de confianza del camarada José

lr.pe

César Acuña niega responsabilidad por puestos de parientes de su nuera en Congreso y EsSalud

Tras la difusión del reportaje, César Acuña negó tener relación con las contrataciones señaladas. “Yo no tengo que ver nada en absoluto. Recién me estoy enterando porque ha salido en los medios”, dijo en una actividad partidaria en San Martín de Porres.

En esa línea, el líder de Alianza para el Progreso sostuvo que no puede hacerse responsable de cada designación que se realiza en las instituciones públicas y calificó la situación como una “coincidencia”.

Notas relacionadas
Es falso que la campaña de César Acuña sea financiada solo por él

Es falso que la campaña de César Acuña sea financiada solo por él

LEER MÁS
Es falso que Keiko Fujimori y César Acuña encabecen sondeo de opinión pública en Cajamarca

Es falso que Keiko Fujimori y César Acuña encabecen sondeo de opinión pública en Cajamarca

LEER MÁS
Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionarse

Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionarse

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pacto del Congreso presiona al Gabinete de Denisse Miralles: piden que analice su renuncia, no privatice Petroperú y cambios de ministros

Pacto del Congreso presiona al Gabinete de Denisse Miralles: piden que analice su renuncia, no privatice Petroperú y cambios de ministros

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Cayó “La viuda negra”, patrona del narcotráfico a gran escala del Vraem

Cayó “La viuda negra”, patrona del narcotráfico a gran escala del Vraem

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

César Vásquez cuestiona a exministro José Arista y este le responde: "Acuña colocó al contralor y al presidente de la SBS"

PJ condena a 20 años de prisión a tres terroristas del círculo de confianza del camarada José

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Política

César Vásquez cuestiona a exministro José Arista y este le responde: "Acuña colocó al contralor y al presidente de la SBS"

PJ condena a 20 años de prisión a tres terroristas del círculo de confianza del camarada José

Keiko Fujimori advierte: Fuerza Popular no dará la confianza si el Gobierno no anula clases virtuales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Vásquez cuestiona a exministro José Arista y este le responde: "Acuña colocó al contralor y al presidente de la SBS"

PJ condena a 20 años de prisión a tres terroristas del círculo de confianza del camarada José

Keiko Fujimori advierte: Fuerza Popular no dará la confianza si el Gobierno no anula clases virtuales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025