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Sociedad

Capturan a siete integrantes de la banda criminal ‘La Hermandad’

Fueron sorprendidos tras cometer un robo agravado en una empresa en la zona industrial de Lurín. Policía asegura que habrían actuado coludidos por personal de seguridad. Utilizaron dos camiones que fueron interceptados cuando escapaban.

Banda criminal La Hermandad, desbaratada en Lurin.
Banda criminal La Hermandad, desbaratada en Lurin.

Siete integrantes de la banda criminal 'La Hermandad' ingresaron con dos camiones a una empresa de insumos para la fabricación de mangueras y tubos de minería, en Lurín, y se dirigieron, sin perder tiempo, a los almacenes para perpetrar un espectacular robo.

 Como factor sorpresa, la banda simuló una gran compra y, en cuestión de minutos, se hicieron con un botín de S/120.000. Lo hicieron, presuntamente, coludidos con personal de seguridad.

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Pero, a último momento, surgió un contratiempo: la banda no imaginó que personal de la Dirección de Investigación Criminal ya tenía un dato sobre sus desplazamientos

Todo ocurrió a las 2.35 de la tarde, aproximadamente, en el lote 27 de la urbanización Habilitación Urbana Las Praderas de Lurín.

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Así lo informar  calificadas fuentes de la investigación. Los detectives pudieron determinar que la información para robar en la empresa Koplast Industrial SAC, fue “vendida” por alguien que conocía los movimientos de la firma.

A la organización criminal también se le adjudica otros robos en el cono sur de Lima.

Durante la operación ejecutada por personal de la División de Investigación de Robos, así como de la División de Investigación Contra la Criminalidad y del Departamento de Búsqueda Centro fueron capturados Roberto Aljandro Tapia Sancarranco (28), alias nene, Rodolfo del Piero Atencio Zavala (22), alias Man, y Miguel Uriarte Oblitas (38), alias Oso.

También, Jhair Jeanpool Cusihualpa Guevara (27), alias Cusi, Luis Fernando Uriarte Ramírez (23) alias Nando, Rolando Rodolfo Atencio Campos (60) alias Viejo y José Carlos Florian Sánchez (26), alias Carlitos.

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Ellos conformaban la banda criminal La Hermandad, dedicada a cometer robo agravado, peligro común y delitos conexos, confirmó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri.

“Tuvimos conocimiento que este grupo delincuencial venía cometiendo diversos delitos en la zona sur de Lima Metropolitana, sobre todo a empresas ubicadas en la zona industrial de Lurín. Sabíamos que salían armados y en vehículos”, explicó.

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Así, la banda realizó el hurto de insumos para la fabricación de mangueras y tubos para minería. Este hurto sistemático lo ejecutaron en la empresa Koplast Industrial SAC, dedicada al rubro de productos plásticos.

Llegaron en dos camiones, coludidos con el personal de seguridad y sustrajeron los productos por un valor de 120 mil soles. Una vez que cargaron los objetos a los camiones emprendieron la huida, tomando distintas rutas de escape, pero fueron intervenidos por la policía.

Se les incautó 11 celulares, 295 sacos con polietileno, otros dos sacos de insumos, 9 municiones, una cacerina de pistola y dos camiones de placas D8H-884 y C4Z-708.

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