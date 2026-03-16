El asesinato del productor de eventos Jhon Edwin Leyva Zorilla, ocurrido durante la madrugada del domingo 15 de marzo de 2026 en San Martín de Porres, volvió a poner el foco en la inseguridad que afecta al sector del espectáculo. Durante el velorio del joven de 39 años, organizado en El Huaralino, colegas y empresarios musicales denunciaron la ola de extorsión que flagela a cantantes y orquestas.

Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú (ASEAP), reveló que las amenazas contra los artistas peruanos se han vuelto el pan de cada día. "Lima Norte es un mapa muy caliente para el tema del crimen. Mucha extorsión", señaló el dirigente. Asimismo, indicó que diversas agrupaciones se han visto obligadas a cancelar presentaciones por miedo a ser víctima de un atentado. "Hemos tenido que paralizar eventos casi entre noviembre y enero".

Sector musical denuncia extorsión en eventos y presentaciones

En la misma línea, Dolorier precisó que al menos 18 promotores de espectáculos son extorsionados en Lima. La situación es tan grave que las bandas delincuenciales buscan infiltrarse directamente en la producción de conciertos y presentaciones artísticas. Según detalló, organizaciones delictivas exigen pagos elevados para que los espectáculos se lleven a cabo. "Nos piden el 40% de cada evento. Prácticamente quieren ser socios nuestros".

El representante de la ASEAP también cuestionó el nulo accionar de las autoridades peruanas, pese a que los empresarios del sector musical sí se atreven a denunciar las extorsiones en las entidades correspondientes. "Tuvimos un acercamiento con el Ministro del Interior hace tres meses, hace cinco meses, me acuerdo. John estuvo con nosotros, pero hubo cambio de presidente, de ministros, cambian a cada momento. Entonces, no tienen una claridad de excepción para poder colaborar con nosotros. Prácticamente nos han abandonado", declaró.

"Estamos totalmente abandonados. No tenemos un mapa de seguridad nacional, no tenemos un respaldo policial ni estrategia para poder defendernos o para ayudarnos", reclamó ante las cámaras. También reveló que El Huaralino, local donde se realizó el velorio de John Le Mira, se encuentra bajo amenaza de los bandas delincuenciales. "El propietario denuncia, pero sigue extorsionado. Si no te apoya la policía, entonces, estamos totalmente abandonados".

Jhon Leyva

Bandas de extorsionadores presionan con pagos y amenazas

En cuanto al modus operandi de las organizaciones delictivas, Dolorier aseguró que el problema se ha extendido a nivel nacional y que los empresarios terminan pagando a más de un grupo de extorsionadores. "Más de 68 bandas criminales amedrentan en todo Lima", se sinceró. " Sabemos que, por un criterio de comunicación de ellos hacia mi, entre seis y siete (bandas los extorsionan al mismo tiempo) (…) y hay unos que tienen un golpe más fuerte. Ya no solamente te hablan si no te atacan. Ellos ven una publicidad externa y automáticamente ya están tocando a contactarse, (quieren saber) quién lo hizo, quién realiza, qué tipo de promotor está haciéndolo. Están al acecho".

Los artistas terminan pagando por el temor a represalias, no solo contra ellos sino también contra sus familiares. Esta situación ha obligado a las agrupaciones a destinar dinero a medidas de seguridad. "En la agenda económica, en la planilla económica de una agrupación musical como Corazón Serrano, por ejemplo, ya tiene una agenda económica de seguridad. Tenemos francotiradores en algunos lugares. Por ejemplo, el Grupo 5 contrata francotiradores"

Jhon Leyva fue asesinado en San Martín de Porres











