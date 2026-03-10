Contraloría advierte riesgo en continuidad de la Vía Expresa Santa Rosa por falta de presupuesto

Contraloría advierte riesgo en continuidad de proyecto Vía Expresa Santa Rosa por falta de asignación de recursos programados. | Andina

La Contraloría General alertó que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) no cuenta con el presupuesto para ejecutar la Vía Expresa Santa Rosa para el año fiscal 2026, lo que pone en riesgo la continuidad del proyecto que comprende la construcción de un viaducto elevado que conectará la Costa Verde con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Esto debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha destinado para este año únicamente S/106 millones 631.511, en lugar del monto previsto de S/391 millones 629.783, según la actualización de recursos realizada por Provías Nacional al 18 de febrero pasado. Esto ha generado un déficit de S/284 millones 998.232, de acuerdo con el Informe de Hito de Control n.° 299-2026-CG/MPROY-SCC, que abarca el período del 2 al 20 de febrero de 2026.

La Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) Vías comunicó a Provías Nacional que las limitaciones presupuestarias actuales no son suficientes para cubrir la línea base tanto de la ejecución física como financiera, ni el plan de pagos establecido. Esto aumenta significativamente los riesgos financieros relacionados con el proyecto, destacando la posibilidad de paralizaciones, reprogramaciones y efectos negativos en el cronograma de las obras. Además, podrían surgir controversias o reclamaciones por parte de los contratistas.

Riesgo para los próximos años

En ese contexto, la comisión de control de la Contraloría advirtió que, de acuerdo con los montos estimados en la Programación Multianual de Inversiones (PMI) del MEF para los años 2027 – 2029 y en la programación de recursos actualizada a enero de 2026, el riesgo de déficit presupuestario persistiría para los próximos tres años.

Contrato de construcción pendiente

El Proyecto Creación de la Vía Expresa Santa Rosa (VESR), cuyo costo actualizado de inversión es de S/ 2.806 millones 421.373 contará con dos componentes: la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa y la del Puente Santa Rosa.

En febrero de 2026, Provias Nacional decidió resolver el contrato de Estado a Estado suscrito con una empresa, en representación de la República de Francia, para la prestación del servicio de asistencia técnica, a través de la PMO Vías.

Sin embargo, el efecto de dicha resolución quedó suspendido hasta que culmine el trato directo de ambas partes (6 de abril de 2026), por lo que la oficina, a la fecha, sigue realizando las actividades de asistencia técnica.

La falta de asignación de recursos adicionales al proyecto ocasionó que se encuentre pendiente la suscripción del contrato de ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa, por lo que la firma del acuerdo está en condición de incierta.