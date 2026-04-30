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Sociedad

¿Atenderán los bancos el 1 de mayo? Conoce las opciones disponibles durante el feriado por el Día del Trabajador

La mayoría de entidades bancarias suele ajustar sus horarios de atención debido a esta importante fecha, ofreciendo servicios alternativos para sus clientes. Informáte y toma tus precauciones.

Atención en bancos 1 de mayo
Atención en bancos 1 de mayo | Composición LR / Difusión
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Este 1 de mayo se celebra un nuevo feriado nacional por el Día del Trabajador en Perú. Con motivo de este acontecimiento, las entidades bancarias dieron a conocer las opciones disponibles que tendrán sus clientes para realizar sus operaciones durante la jornada.

En algunos casos, la atención solo estará habilitada a través de la banca telefónica o redes sociales, mientras que otras compañías brindarán atención, pero solo en determinados puntos. Conoce esta información para evitar contratiempos y saber con qué posibilidades cuentas para gestionar tus cuentas durante este día clave.

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BCP y Banco de la Nación no abrirán sus locales

El Banco de Crédito del Perú (BCP) informó que este 1 de mayo sus agencias permanecerán cerradas. No obstante, indicó que atenderá a través de la banca por teléfono y sus redes sociales desde las 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Además, estarán disponibles sus agentes y cajeros, así como Yape y el número de atención 993 119 898.

Comunicado del BCP por el 1 de mayo del 2026

Comunicado del BCP por el 1 de mayo del 2026

Un anuncio similar realizó el Banco de la Nación. “El 1 de mayo es declarado feriado nacional, por lo tanto, no habrá atención en nuestras agencias”, señalaron. Quienes deseen realizar alguna operación pueden usar los siguientes canales alternos:

Interbank y Scotiabank informan sobre su disposición el 1 de mayo

El banco Interbank anunció que solo brindará servicio presencial en el aeropuerto de Lima durante el feriado. Mientras tanto, seguirán activos sus canales digitales, como el WhatsApp 993 119 000 con atención durante todo el día, así como su banca telefónica solo para opciones automáticas.

Comunicado de Interbank por el 1 de mayo de 2026

Comunicado de Interbank por el 1 de mayo de 2026

En tanto, la compañía Scotiabank dio a conocer que no ofrecerá servicios en sus agencias, pero sí a través de su banca telefónica, disponible entre las 9.00 a. m. y las 6.00 p. m. Además, informó que el sábado 2 de mayo retomará la atención presencial en el horario de 9.00 a. m. a 1.00 p. m. en todas sus oficinas, excepto en la del Jockey Plaza, donde el servicio se habilitará desde las 10.00 a. m. hasta la 1.00 p. m.

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