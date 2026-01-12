Cambios en el sistema de licencias de conducir: MTC explica cómo reducir puntos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó una nueva medida que modifica el sistema de control de licencias de conducir por puntos. La norma introduce descuentos diferenciados según la modalidad del Curso de Seguridad Vial para Conductores y busca fortalecer el enfoque formativo de esta capacitación.

Según el Decreto Supremo N.° 001-2026-MTC, publicado el domingo 11 de enero en el diario oficial El Peruano, los conductores que aprueben el curso en modalidad virtual podrán reducir hasta 40 puntos, mientras que quienes lo realicen de manera presencial accederán a un descuento mayor, de hasta 50 puntos. El MTC precisó que, en caso el conductor registre un puntaje menor al beneficio otorgado, solo se eliminarán los puntos acumulados, sin generar saldo a favor.

Requisitos para acceder a la reducción de puntos

La medida busca incentivar una mayor participación en modalidades de capacitación con mayor exigencia formativa, especialmente la presencial, y reforzar la reeducación vial como una herramienta para mejorar la seguridad en las vías. El sistema de control por puntos, vigente desde la Ley N.° 29365, fija un tope máximo de 100 puntos por conductor con licencia hábil, los cuales se acumulan a partir de infracciones de tránsito que han quedado firmes en la vía administrativa.

Como parte de esta adecuación normativa, el decreto también modifica el Reglamento Nacional de Tránsito para asegurar coherencia en la aplicación de la reducción de puntos. De este modo, se precisa que solo podrán acceder a este beneficio los conductores que no hayan alcanzado los 100 puntos firmes y que no registren sanciones no pecuniarias vigentes, como la suspensión o cancelación de la licencia de conducir.

Régimen excepcional y plazos de aplicación

De manera excepcional, la norma establece un régimen temporal que permitirá, durante 45 días hábiles desde su entrada en vigencia, que los conductores con entre 100 y 149 puntos firmes puedan acceder al Curso de Seguridad Vial y al descuento correspondiente, siempre que no cuenten con sanciones de suspensión o cancelación de la licencia. En caso la sanción se imponga antes del registro del descuento, el beneficio queda sin efecto.

El Decreto Supremo N.° 001-2026-MTC entrará en vigencia cinco días calendario después de su publicación en el diario oficial El Peruano. En ese plazo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá adecuar sus plataformas informáticas y actualizar la directiva que regula el Curso de Seguridad Vial para Conductores.