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Sociedad

Bus de la empresa Universal cae por un barranco y deja al menos 5 muertos al cubrir la ruta Moyobamba–Tarapoto

Varios de los heridos de gravedad fueron trasladados al Hospital de Tarapoto. Personal de rescate se encuentra en el lugar junto a los pobladores que atendieron la emergencia.

El siniestro resultó en la muerte de dos personas en el lugar y una más en el Hospital de Moyobamba, que además atendió a varios heridos graves.
El siniestro resultó en la muerte de dos personas en el lugar y una más en el Hospital de Moyobamba, que además atendió a varios heridos graves. | Foto: Vía Televisión/difusión/Composición LR

Un bus interprovincial de la empresa Universal se desbarrancó durante la mañana del viernes 13 de marzo en la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del sector conocido como Curva del Diablo, en la jurisdicción de El Triunfo, en Moyobamba. El hecho dejó al menos cinco personas fallecidas, de acuerdo con la información confirmada por el Hospital de Moyobamba.

Tras una breve declaración del director del nosocomio, dos víctimas murieron en el lugar del accidente y una tercera falleció luego de ingresar al nosocomio. La unidad cubría una ruta que incluía Trujillo, Moyobamba y Tarapoto, con destino final previsto hacia Yurimaguas.

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Heridos del accidente de la empresa Universal fueron trasladados al Hospital de Tarapoto

El accidente ocurrió cuando el vehículo llegó al tramo identificado por pobladores y transportistas como Curva del Diablo, donde terminó fuera de la vía y cayó por un barranco. Hasta el momento, no se han precisado las causas que llevaron al bus a terminar en la pendiente, pero el punto del siniestro fue ubicado en el sector mencionado dentro de El Triunfo.

Tras lo ocurrido, se activó el traslado de pasajeros hacia centros de salud cercanos. Desde Moyobamba se informó que, además de los fallecidos confirmados, se atendió a personas con lesiones de diversa gravedad. Mientras tanto, las personas con lesiones menores fueron trasladadas al Hospital de Tarapoto para su evaluación.

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