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Peruanos enviados a Rusia habrían sido amenazados de muerte tras denunciar estafa laboral

Los afectados, contactados con atractivas ofertas laborales, revelan que, al llegar a Europa, fueron forzados a firmar contratos que los obligaban a participar en el conflicto con Ucrania.

Una grave denuncia afecta a familias peruanas que viajaron a Rusia atraídas por promesas laborales, pero denuncian haber sido captadas por una red que las amenazó por alertar el caso.
Una grave denuncia afecta a familias peruanas que viajaron a Rusia atraídas por promesas laborales, pero denuncian haber sido captadas por una red que las amenazó por alertar el caso. | composición LR
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Una grave denuncia sacude a decenas de familias peruanas: ciudadanos que viajaron a Rusia con promesas de empleo aseguran haber sido víctimas de una presunta red de captación y ahora enfrentan amenazas de muerte por advertir el caso. Así lo reveló el abogado Percy Salinas, representante de los familiares de los afectados.

Según detalló, los connacionales fueron contactados en Perú con ofertas laborales como cocineros, choferes o personal con experiencia en drones, bajo condiciones económicas atractivas: pagos iniciales de hasta US$20.000 y sueldos mensuales entre US$3.000 y US$4.000 por contratos de dos años.

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Sin embargo, la situación cambió drásticamente al llegar a Europa. De acuerdo con el letrado, los peruanos habrían sido recibidos por presuntos mercenarios, quienes los trasladaron a un departamento donde fueron obligados a firmar un segundo contrato —en idioma ruso— en el que se establecía su participación directa en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

"‘Los encierran, los presionan y recién ahí se enteran de que van a combatir. Luego son llevados a cuarteles para un proceso de adoctrinamiento militar’", explicó Salinas. Entre los afectados, indicó, hay incluso un adulto mayor de 65 años que actualmente presenta graves lesiones físicas.

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Amenazas y reclutadores identificados

El abogado advirtió que tanto los peruanos en Rusia como sus familiares en el país son intimidados para evitar que continúen denunciando. "‘Les han enviado videos con balas y mensajes amenazantes para que no declaren. Están atemorizados’", sostuvo.

Asimismo, informó que ya se logró identificar a tres reclutadores peruanos presuntamente involucrados en esta red. Uno estaría prófugo. La información fue entregada a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y a la Policía Nacional. Según indicó, uno de ellos ya habría salido del país.

larepublica.pe

Más de un centenar de familias en riesgo: cerca de 600 peruanos captados por red internacional

De acuerdo con el abogado Percy Salinas, alrededor de 600 peruanos habrían sido captados por una red internacional y trasladados a Rusia, donde muchos permanecen retenidos contra su voluntad en el frente de batalla.

Los testimonios recogidos revelan que los connacionales firmaron contratos iniciales en Perú para labores civiles; sin embargo, al llegar a destino, fueron obligados a suscribir nuevos acuerdos vinculados a acciones militares.

Salinas precisó que al menos 135 familias han sido registradas como afectadas y también se encuentran en una situación de vulnerabilidad por las amenazas recibidas. En ese contexto, exigió la intervención urgente del Estado.

"‘Lo que pedimos es que la Cancillería gestione la repatriación de nuestros compatriotas. Las familias ya han presentado un documento formal solicitando ser escuchadas’", señaló.

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MINJUSDH se pronuncia

Tras conocerse que varios peruanos fueron llevados con engaños a integrarse a las fuerzas militares en Rusia, la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que brinda atención y acompañamiento a los familiares de compatriotas fallecidos o heridos en la zona de conflicto.

A través de un comunicado, el organismo señaló que ofrece asesoría legal y defensa técnica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los allegados de quienes viajaron al extranjero bajo falsas promesas de trabajo.

Según el ministerio, al menos nueve familiares han solicitado formalmente el patrocinio de los defensores públicos frente a esta situación. En esa línea, la entidad reafirmó su compromiso de continuar brindando apoyo integral a las familias afectadas.

"‘El MINJUSDH reafirma el compromiso con la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y con el acompañamiento humanitario a las familias afectadas’", indica el pronunciamiento.

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