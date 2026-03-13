Capturan a ‘Los Gallegos del Norte’: banda extorsionaba a transportistas en Lima Este

Parte de los miembros de la organización detenidos por la PNP | Foto: Marco Cotrina / La República

Parte de los miembros de la organización detenidos por la PNP | Foto: Marco Cotrina / La República

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al cabecilla y otros nueve integrantes de la banda criminal ‘Los Gallegos del Norte’, dedicada al cobro de cupos y extorsiones contra trabajadores del transporte público en Lima Este. Esta organización, considerada una facción remanente del Tren de Aragua, estaría vinculada con diversos ataques ocurridos en los últimos meses.

La detención del grupo delictivo, encabezado por Kleiver Colina (25), se produjo tras un operativo a cargo de la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la PNP, que se dio durante la madrugada de este viernes 13 de marzo y de manera simultánea en 10 puntos de los distritos de San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Lince.

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Entre el resto de detenidos se encuentran Efraín Portillo (44), Enderson Blanco (33), Yaderkis Machaco (32), Silverio Rodríguez (54), Ángel Duarte (47), José Ochoa (40), Emilio Ribeiro (29), Ángel Rojas (31) y Ángel Narza (29).

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Además, durante la intervención se incautaron cuatro artefactos explosivos, 11 municiones, 14 equipos celulares, tarjetas bancarias, un cuaderno con anotaciones de presuntas víctimas, vouchers de depósitos y dinero en efectivo, según informó el Ministerio del Interior.

Detenidos en operativo policial

Historial de violencia

De acuerdo con la investigación policial, el grupo criminal estuvo detrás de varios atentados, entre ellos el ocurrido el 18 de febrero contra un bus de la línea E de la empresa Vargasant SAC, en el límite de El Agustino y Santa Anita. En esa ocasión, sicarios realizaron hasta ocho disparos e hirieron al chofer de la unidad.

Además, se les relaciona con el asesinato del conductor de una cúster en la Vía de Evitamiento, en 2025, así como con el crimen de dos motorizados en Los Olivos. Este último hecho ocurrió en octubre pasado, en medio de una disputa por el control de territorios para el cobro de cupos.

Cambiaron su modalidad

Inicialmente, la banda utilizaba las cuentas bancarias de terceros para que sus víctimas realicen el depósito del dinero que les exigían a cambio de no atentar contra sus vidas. Sin embargo, dado que la Policía capturó meses atrás a algunos de sus miembros siguiendo la ruta del dinero, los delincuentes modificaron su estrategia.

Ahora, según la indagación de las autoridades, estarían utilizando a los propios choferes para que se encarguen de ir diariamente a cada uno de los paraderos a cobrar el cupo que asciende a 70 soles por unidad. Posteriormente, coordinan el recojo de manera presencial, evitando así dejar rastros de su accionar.

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