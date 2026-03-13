Triple choque en Los Olivos deja al menos 15 heridos: custer impactó contra dos vehículos de transporte público

El accidente fue captado por las cámaras de seguridad del lugar. | Composición LR | Difusión

El accidente fue captado por las cámaras de seguridad del lugar. | Composición LR | Difusión

Un accidente vehicular, que involucró a dos cúster de la empresa Nor Lima y un bus de la empresa Sol de Oro, se reportó en el cruce de la avenida Universitaria con la avenida Naranjal, a la altura del parque zonal Lloque Yupanqui, en Los Olivos, durante la tarde de este viernes 13 de marzo. El siniestro dejó al menos 15 personas heridas, quienes fueron trasladados al Hospital Cayetano Heredia por unidades del SAMU y el Cuerpo General de Bomberos del Perú.

Tras el incidente, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), movilizó a cinco ambulancias para la atención médica de los heridos. “Los hospitales cercanos se encuentran en alerta para realizar el traslado y la atención especializada de los pacientes”, precisaron.

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Doce pasajeros policontusos y tres graves

La información policial refiere que, tras el impacto, doce pasajeros, entre hombres y mujeres, resultaron policontusos y fueron llevados de emergencia a los nosocomios más cercanos. Asimismo, tres heridos que presentaban lesiones de mayor gravedad fueron evacuados inicialmente en vehículos de serenazgo hacia los mismos centros de salud.

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