Falso delivery detona explosivo en bodega en Surco y vecinos denuncian que ataques continúan pese a estado de emergencia

La explosión afectó a viviendas aledañas a la tienda en Surco. | Foto: composición LR / Exitosa

La explosión afectó a viviendas aledañas a la tienda en Surco. | Foto: composición LR / Exitosa

Los casos de extorsión mantienen en alerta a los ciudadanos en todo el Perú. Un atentado con explosivos sorprendió a los residentes del distrito de Surco. Según informaron testigos a RPP, dos sujetos que se desplazaban en motocicletas llegaron hasta una bodega para dejar un artefacto que estalló minutos después.

El estruendo no solo causó daños en el negocio, sino también en viviendas cercanas de la calle Bernardo Alcedo, en la urbanización Los Próceres, debido a la onda expansiva. “Cada uno tenía una moto, pero solo uno vino a detonar, nada más, por lo que se ve en la cámara de la vecina. Es la primera vez que ocurre algo así”, relató una residente de la zona.

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Luego de perpetrarse el ataque, efectivos de la Policía Nacional y agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar para iniciar las diligencias. Cabe recordar que el Gobierno del presidente interino José María Balcázar decretó estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao desde el 1 de marzo de 2026, con el objetivo de enfrentar la inseguridad.

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Sin embargo, la disposición adoptada también por anteriores gestiones ha recibido cuestionamientos por su falta de resultados. Esto debido a que en otros puntos de la capital continúan registrándose hechos violentos, sobre todo con el sector transporte.

Ataques extorsivos dejan varios fallecidos en otros sectores de la capital

En el Callao, una mujer identificada como Maritza Talaverano Andia (45) perdió la vida tras recibir un impacto de bala. El ataque estaba dirigido contra una combi de la empresa Mariscal Castilla que circulaba por la avenida El Sol. Aunque fue trasladada a un hospital cercano, los médicos confirmaron su muerte horas después a causa de la gravedad de la herida.

En otro caso, un conductor no resistió las graves quemaduras que sufrió tras el incendio de la unidad en la que descansaba. Presuntos extorsionadores habrían prendido fuego a un ómnibus de la compañía ETSIBOSA cuando se encontraba en el paradero de Puente Nuevo, en El Agustino.

La víctima, José Alejandro Cumpa Chavesta, quedó envuelta en llamas. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros para llevarlo a un centro de salud, el trabajador falleció a causa de la magnitud de sus lesiones.