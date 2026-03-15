¡Atención! Cierran playas de Cerro Azul, San Bartolo y otros balnearios por oleaje anómalo: restricción podría mantenerse hasta el 18 de marzo
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional pide a la población mantener distancia del mar y respetar las restricciones. Además, se aconseja asegurar embarcaciones y suspender actividades portuarias.
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Los oleajes anómalos han vuelto a presentarse en el litoral peruano y generan preocupación entre quienes suelen acudir a las playas o viven cerca del mar. En varios puntos de la costa, el fuerte movimiento del agua ha provocado el cierre temporal de balnearios y obligado a reforzar las medidas de seguridad para evitar accidentes entre bañistas, pescadores y visitantes.
La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), perteneciente a la Marina de Guerra del Perú (MGP), señaló que el fenómeno marítimo continuaría hasta el miércoles 18 de marzo. El reporte advierte que la agitación del océano alcanza diferentes sectores del país, por lo que se pide cautela a quienes acostumbran a visitar espacios costeros como San Bartolo, Cerro Azul y otras localidades del centro y sur.
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Restricción por fuerte agitación del mar peruano
Frente a esta situación, la Municipalidad de San Bartolo difundió un comunicado en el que dispuso el bloqueo de todos los accesos a las riberas de la jurisdicción hasta el 16 de marzo. La decisión cuenta con apoyo de efectivos de Salvataje y del personal de la comisaría de la zona, quienes supervisan el cumplimiento de la medida.
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Comunicado de Municipalidad de San Bartolo. Foto: composición LR/ Municipalidad de San Bartolo
En el caso del balneario de Cerro Azul, ubicado en la provincia de Cañete, la Capitanía de Puerto emitió una disposición que limita varias actividades vinculadas al océano. Entre ellas figuran la navegación, las labores pesqueras —tanto artesanales como industriales— además de paseos turísticos y deportes acuáticos recreativos.
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Aviso de la Marina alerta sobre oleaje en varios tramos del litoral
El Aviso Especial de Oleaje N.º 09-26 detalla que el comportamiento del océano presenta variaciones según el punto del territorio. En la franja central, comprendida entre el sur de Salaverry y Huarmey, se proyectan jornadas con oleaje que oscilará entre moderado y fuerte. Más al sur, desde Huarmey hasta San Juan de Marcona, el desplazamiento del agua podría alcanzar niveles elevados antes de disminuir gradualmente.
Ante este escenario, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendaron a la ciudadanía mantenerse alejada del mar y respetar las restricciones establecidas. De igual manera, sugirieron asegurar embarcaciones y detener temporalmente labores en instalaciones portuarias mientras persista la situación.