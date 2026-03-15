HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente
Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente     Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente     Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente     
Sociedad

¡Atención! Cierran playas de Cerro Azul, San Bartolo y otros balnearios por oleaje anómalo: restricción podría mantenerse hasta el 18 de marzo

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional pide a la población mantener distancia del mar y respetar las restricciones. Además, se aconseja asegurar embarcaciones y suspender actividades portuarias.

Oleajes se presentarán hasta el 18 de marzo 2026.
Oleajes se presentarán hasta el 18 de marzo 2026. | Foto: Crónica Viva

Los oleajes anómalos han vuelto a presentarse en el litoral peruano y generan preocupación entre quienes suelen acudir a las playas o viven cerca del mar. En varios puntos de la costa, el fuerte movimiento del agua ha provocado el cierre temporal de balnearios y obligado a reforzar las medidas de seguridad para evitar accidentes entre bañistas, pescadores y visitantes.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), perteneciente a la Marina de Guerra del Perú (MGP), señaló que el fenómeno marítimo continuaría hasta el miércoles 18 de marzo. El reporte advierte que la agitación del océano alcanza diferentes sectores del país, por lo que se pide cautela a quienes acostumbran a visitar espacios costeros como San Bartolo, Cerro Azul y otras localidades del centro y sur.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

lr.pe

Restricción por fuerte agitación del mar peruano

Frente a esta situación, la Municipalidad de San Bartolo difundió un comunicado en el que dispuso el bloqueo de todos los accesos a las riberas de la jurisdicción hasta el 16 de marzo. La decisión cuenta con apoyo de efectivos de Salvataje y del personal de la comisaría de la zona, quienes supervisan el cumplimiento de la medida.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Comunicado de Municipalidad de San Bartolo

Comunicado de Municipalidad de San Bartolo. Foto: composición LR/ Municipalidad de San Bartolo

En el caso del balneario de Cerro Azul, ubicado en la provincia de Cañete, la Capitanía de Puerto emitió una disposición que limita varias actividades vinculadas al océano. Entre ellas figuran la navegación, las labores pesqueras —tanto artesanales como industriales— además de paseos turísticos y deportes acuáticos recreativos.

PUEDES VER: Fuerte oleaje obliga al cierre de 90 puertos en la costa peruana: ¿qué zonas están afectadas?

lr.pe

Aviso de la Marina alerta sobre oleaje en varios tramos del litoral

El Aviso Especial de Oleaje N.º 09-26 detalla que el comportamiento del océano presenta variaciones según el punto del territorio. En la franja central, comprendida entre el sur de Salaverry y Huarmey, se proyectan jornadas con oleaje que oscilará entre moderado y fuerte. Más al sur, desde Huarmey hasta San Juan de Marcona, el desplazamiento del agua podría alcanzar niveles elevados antes de disminuir gradualmente.

Ante este escenario, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendaron a la ciudadanía mantenerse alejada del mar y respetar las restricciones establecidas. De igual manera, sugirieron asegurar embarcaciones y detener temporalmente labores en instalaciones portuarias mientras persista la situación.

Notas relacionadas
Chiclayo: oleaje anómalo deja 2 heridos y destruye muelle en Puerto Eten

Chiclayo: oleaje anómalo deja 2 heridos y destruye muelle en Puerto Eten

LEER MÁS
Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

LEER MÁS
Alertan fuerte oleaje en la costa del Perú hasta el 12 de marzo: olas podrían triplicar su altura

Alertan fuerte oleaje en la costa del Perú hasta el 12 de marzo: olas podrían triplicar su altura

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a chofer de empresa Eureka acusado de cobrar cupos a sus compañeros bajo supuestas amenazas de extorsionadores

Detienen a chofer de empresa Eureka acusado de cobrar cupos a sus compañeros bajo supuestas amenazas de extorsionadores

LEER MÁS
Asesinan a balazos a seguridad del Poder Judicial en el Rímac: sicarios en moto lo interceptaron cuando salió a comprar

Asesinan a balazos a seguridad del Poder Judicial en el Rímac: sicarios en moto lo interceptaron cuando salió a comprar

LEER MÁS
¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija

¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Atención! Cierran playas de Cerro Azul, San Bartolo y otros balnearios por oleaje anómalo: restricción podría mantenerse hasta el 18 de marzo

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026? Sigue aquí la alfombra roja y la ceremonia EN VIVO vía TNT y HBO Max

Alianza Lima vs FC Killas HOY EN VIVO vía Bicolor+ por la fecha 1 de la Liga Femenina 2026: ¡gol de Estefanía González!

Sociedad

Examen de admisión UNMSM 2026, resultados: link para ver la lista de ingresantes a la San Marcos este 15 de marzo

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Incendian dos mototaxis en Villa El Salvador: fuego alcanzó una vivienda y dejó herida a una joven

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ¿Se puede votar este 12 de abril con el DNI vencido? Esto dice la Reniec

Vladimiro Montesinos: Poder Judicial hará lectura de sentencia el viernes 20 de marzo por caso "Sobres Bomba"

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia del Perú? Revisa la lista de los 36 aspirantes y sus partidos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025