Subasta de terrenos en Lima: más de 130 lotes serán ofertados en La Molina, Ate, Surco, Carabayllo y más; ¿cómo participar y qué servicios ofrece?

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) realizará una subasta pública de 131 terrenos urbanos el 14 de mayo, ofreciendo opciones para vivienda y comercio en Lima Metropolitana. | Foto: Andina/Serpar/Composición LR

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El Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció la subasta pública de 131 terrenos urbanos ubicados en distintos distritos de Lima Metropolitana. La convocatoria busca ofrecer alternativas de vivienda y comercio a ciudadanos y empresas interesadas en adquirir predios con acceso a servicios básicos y saneamiento físico-legal.

El acto público se realizará el 14 de mayo en las instalaciones del Circuito Mágico del Agua y contará con la participación de un notario para garantizar la transparencia del proceso. Los interesados podrán adquirir las bases hasta el 13 de mayo y presentar la documentación requerida para participar en la subasta.

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¿En qué distritos de Lima se ubican los terrenos que serán subastados por Serpar?

La convocatoria incluye terrenos distribuidos en 10 distritos de Lima Metropolitana. En Lima Norte se concentra la mayor cantidad de lotes, especialmente en Carabayllo, donde se ofertarán 70 predios. También habrá terrenos disponibles en San Martín de Porres, Puente Piedra y Los Olivos.

La oferta se extiende además a Pachacámac, Lurigancho-Chosica, Miraflores, Santiago de Surco, La Molina y Ate. Los lotes tienen áreas que van desde 90 m² hasta más de 1.300 m², mientras que los precios base oscilan entre S/49.850 y más de S/4 millones, según la ubicación y las dimensiones del terreno.

Requisitos y pasos para participar en la subasta pública de lotes en Lima Metropolitana

Serpar informó que tanto personas naturales como empresas pueden participar en la subasta pública. El principal requisito es adquirir las bases del proceso, cuyo costo es de S/50. Estas pueden obtenerse de manera virtual a través de la plataforma de la entidad o en módulos presenciales habilitados en el Parque de la Muralla y el Circuito Mágico del Agua.

Además, los postores deberán realizar un depósito de garantía equivalente al 5% del valor base del lote elegido. También será necesario presentar cartas y declaraciones juradas según el cronograma establecido. La entidad precisó que todos los terrenos cuentan con acceso a servicios básicos y parámetros urbanísticos para el desarrollo de viviendas o actividades comerciales.