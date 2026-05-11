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Dos minivans fueron consumidas por un fuerte incendio dentro de una cochera en el Callao: PNP no descarta extorsión

La Policía investiga las causas del incendio, que podrían estar relacionadas con extorsiones o un cortocircuito. Las cámaras de seguridad del sector serán revisadas para esclarecer su origen.

Un incendio en una cochera de La Perla, Callao, destruyó dos minivans de una empresa de fibra óptica. El siniestro generó alarma entre los vecinos y movilizó a varias unidades de bomberos.
Un incendio en una cochera de La Perla, Callao, destruyó dos minivans de una empresa de fibra óptica. El siniestro generó alarma entre los vecinos y movilizó a varias unidades de bomberos. | Foto: Latina/Composición LR
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La madrugada de este lunes se registró un incendio dentro de una cochera ubicada en la cuadra 15 de la avenida La Paz, en el distrito de La Perla, Callao. El siniestro destruyó por completo dos minivans pertenecientes a una empresa dedicada al tendido de fibra óptica y movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Las llamas avanzaron rápidamente y generaron alarma entre los vecinos de la zona, quienes temían que el fuego alcanzara viviendas y otros vehículos estacionados cerca del lugar. Mientras los bomberos controlaban la emergencia, agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio.

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Incendio en cochera de La Perla destruyó vehículos de empresa de fibra óptica

Según información preliminar, el fuego consumió ambas unidades en cuestión de minutos, lo que obligó a desplegar al menos cuatro unidades de bomberos para evitar que las llamas se propagaran hacia predios contiguos. El incendio se produjo junto a una cochera utilizada también por empresas de transporte público que cubren rutas entre El Agustino, Santa Anita y San Miguel.

La intensa humareda despertó a varios residentes del sector durante la madrugada. Algunos vecinos salieron de sus viviendas por temor a posibles explosiones o a que el fuego alcanzara otros vehículos estacionados en la zona. Tras aproximadamente una hora de trabajo, los hombres de rojo lograron controlar completamente la emergencia.

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Policía investiga si quema de minivans en el Callao estaría vinculada a extorsión

Las autoridades manejan dos hipótesis sobre el origen del incendio. La primera apunta a un presunto ataque relacionado con el cobro de cupos extorsivos contra los propietarios de las unidades afectadas. La segunda línea de investigación señala que el fuego pudo haberse iniciado por un cortocircuito dentro de una de las minivans.

Como parte de las diligencias, la Policía revisará las cámaras de seguridad instaladas en el sector para esclarecer cómo comenzó el siniestro y determinar si hubo participación de terceros. Hasta el momento, los propietarios de las unidades no han brindado declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

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