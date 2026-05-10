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Dirigente de San Martín contundente tras salida de Flavia Montes y posible partida de Aixa Vigil: “Se quedan las que quieren estar”

Yudy Balcazar, gerenta deportiva de la USMP, se pronunció luego de la polémica sobre Flavia Montes y la situación de Aixa Vigil. Por otra parte, elogió las jugadoras que renovaron.

Flavia Montes y Aixa Vigil son compañeras en la selección peruana de vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
Flavia Montes y Aixa Vigil son compañeras en la selección peruana de vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
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La Universidad San Martín se convirtió en uno de los protagonistas del mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. En las últimas horas, se confirmó la salida de Flavia Montes y, además, la negociación de Aixa Vigil para incorporarse a Universitario de Deportes.

En medio de este panorama, Yudy Balcázar, gerenta deportiva del conjunto santo, se pronunció sobre la polémica que despertó lo ocurrido con las jugadoras de la selección peruana.

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San Martín sobre salida de Flavia Montes

Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, dio a entender que existe un acuerdo con Flavia Montes para que refuerce a las vigentes tricampeonas. En ese sentido, Balcázar lamentó la salida de la central e indicó que su baja afecta al plantel.

“Flavia terminó su contrato con nosotros. Ella queda libre y puede decidir (…) Pierdo a Flavia, que es un referente de las centrales que tenemos en Perú. Pierdo a Aixa, que es una de las referentes puntas del Perú. Claro que sí, merma el equipo”, manifestó en diálogo con ‘Sobre La Net’.

Aixa Vigil negocia para ser jugadora de Universitario

Por otra parte, la directiva de la San Martín aseguró que solo falta llegar a un acuerdo económico para concretar el traspaso de Aixa Vigil a Universitario.

“Aixa Vigil tendría que quedarse un año más. Si quisiera irse, claro que le daría su carta pase. Yo tengo casi tres reuniones al año con todas las categorías y siempre les recalco que en el equipo deben estar las chicas que quieran”, explicó.

“Solamente faltaría ponernos de acuerdo en cuánto debe valer esa carta pase, aunque ya creo que nos hemos puesto de acuerdo y ya hablé con ellos”, agregó.

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Fichajes de la Universidad San Martín vóley

A la espera de anunciar sus nuevos refuerzos, la Universidad San Martín confirmó la renovación de jugadoras de la talla de Paola Rivera y Angélica Aquino. “Se están quedando las que quieren estar, como Brenda (Lobatón), (Angélica) Aquino, Ginna (López) y Pamela (Cuya)”, sostuvo la dirigente.

Yudy Balcázar no dudó en elogiar a las voleibolistas que decidieron permanecer en la institución e hizo referencia a su desempeño en la final de la Liga Peruana de Vóley.

“Si se quiere ir de San Martín, ¿tú crees que jugarían así? Las que quieren irse es porque juegan de otra manera. Las que quieren quedarse, las que quieren jugar, las que tienen identidad con el equipo, matan pues”, concluyó.

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