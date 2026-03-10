Chiclayo: oleaje anómalo deja 2 heridos y destruye muelle en Puerto Eten

Los oleajes anómalos en el litoral de la región Lambayeque comienzan a reportar sus primeras afectaciones. Este martes 10 de marzo se conoció que la bravura del mar destruyó parte del muelle de Puerto Eten (Chiclayo) y dejó 2 personas heridas. Asimismo, han impedido la labor diaria de los pescadores.

La fuerza de las olas arrasó con partes del muelle de Puerto Eten, cuya infraestructura tiene una antigüedad de 150 años. Los maderables quedaron dispersos por toda la orilla de la playa, siendo un peligro para las personas, debido a que algunos tenían presencia de enormes clavos oxidados. De igual manera, el mar dejó una gran palizada en la arena.

Dos mujeres heridas

La Policía informó que dos mujeres que estaban en la zona de playa de Puerto Eten resultaron con contusiones en las piernas tras ser golpeadas por tablones que formaban parte del muelle y que fueron arrastrados por el agua. Una de las afectadas es una menor de 17 años de edad. Afortunadamente, ellas se recuperaron de manera favorable.

Pescadores no pueden trabajar

El cierre de los puertos en Lambayeque por los oleajes anómalos ha impedido que cientos de pescadores puedan salir a trabajar este lunes y martes. Los hombres de mar han tenido que dedicarse a otras actividades, como la construcción o el transporte público, con el fin de seguir llevando el sustento a sus familias, informó el dirigente Francisco Ñique.

Ellos demandan la atención de las autoridades para la recuperación de la infraestructura del muelle de Puerto Eten y la limpieza de la playa. Con ello no solo se potenciaría la pesca, sino que se brindarían mejores condiciones para la visita de los turistas.

Muelle cerrado de forma temporal

La Municipalidad Distrital de Pimentel decidió cerrar temporalmente el muelle para evitar que los asistentes se expongan a los oleajes anómalos. En tanto, se brinda información a la ciudadanía sobre la situación del mar durante estos días.