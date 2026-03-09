HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Fuerte oleaje obliga al cierre de 90 puertos en la costa peruana: ¿qué zonas están afectadas?

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación , estas condiciones podrían prolongarse hasta el 12 de marzo, lo que pone en riesgo la seguridad de bañistas y pescadores.

Los puertos marítimos del centro del país son los más afectados.
Los puertos marítimos del centro del país son los más afectados.

Un total de 90 puertos fueron cerrados este lunes 9 de marzo tras el registro de oleajes de moderada a fuerte intensidad, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. Al respecto, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas determinó que autoridades determinen la suspensión temporal de operaciones a modo de prevención. Este incidente marítimo podría prolongarse hasta el jueves 12, según el pronóstico oficial.

De acuerdo con la DHN, durante el fin de semana se registraron condiciones ligeras; sin embargo, en las últimas horas estas se intensificaron a moderadas y podrían alcanzar fuerza en determinados sectores del litoral. Este comportamiento respondería a la influencia de vientos intensos en el mar, que favorecen la formación de olas de mayor tamaño.

lr.pe
Oleajes anómalos hasta el 12 de marzo.

Oleajes anómalos hasta el 12 de marzo.

Los especialistas advirtieron que este fenómeno podría generar olas de hasta dos o tres veces su altura habitual, lo que incrementa el riesgo para las actividades marítimas, pesqueras y recreativas. Asimismo, precisaron que las zonas con playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste son las que podrían experimentar un mayor impacto.

lr.pe

Zonas afectadas por oleajes anómalos en el Perú

La proyección sobre el intenso movimiento del mar provocó el cierre temporal de puertos y se instó a gobiernos regionales, municipalidades, capitanías de puerto y operadores de la comunidad acuática a adoptar medidas de prevención. También se exhortó a habitantes que residen en la costa y a quienes efectúan actividades portuarias, pesqueras o deportivas a respetar las disposiciones de seguridad.

Revisa la lista:

  • Caleta San José (Pimentel)
  • Caleta Santa Rosa (Pimentel)
  • Puerto Eten (Pimentel)
  • Puerto Pimentel (Pimentel)
  • Terminal Multiboyas Eten (Pimentel)
  • Caleta Chérrepe (Salaverry)
  • Caleta Guadalupe (Salaverry)
  • Caleta Huanchaco (Salaverry)
  • Caleta La Barranca (Salaverry)
  • Caleta Magdalena de Cao (Salaverry)
  • Muelle artesanal del Terminal Pesquero Salaverry (Salaverry)
  • Puerto Malabrigo (Salaverry)
  • Puerto Morín (Salaverry)
  • Puerto Pacasmayo (Salaverry)
  • Puerto Salaverry – muelles 1A-1B y 2A-2B STI (Salaverry)
  • Terminal Multiboyas Salaverry (Salaverry)
  • Caleta Lobitos – Talara (Talara)
  • Caleta San Pablo (Talara)
  • Puerto Talara – muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro (Talara)
  • Muelle 1 – TPMC (Chancay)
  • Muelle 2 – TPMC (Chancay)
  • Muelle 3 – TPMC (Chancay)
  • Muelle 4 – TPMC (Chancay)
  • Puerto Chancay – bahía (Chancay)
  • Terminal Multiboyas BP (Chancay)
  • Caleta Coishco (Chimbote)
  • Caleta El Dorado (Chimbote)
  • Caleta La Gramita (Chimbote)
  • Caleta Los Chimus (Chimbote)
  • Caleta Santa (Chimbote)
  • Caleta Tortugas (Chimbote)
  • Muelle Portuario José C. (Chimbote)
  • Puerto Casma (Chimbote)
  • Puerto Chimbote (Chimbote)
  • Puerto Samanco (Chimbote)
  • Terminal Multiboyas Chimbote (Chimbote)
  • Terminal Portuario Chimbote – muelle 1 y 2 (Chimbote)
  • Caleta Carquín (Huacho)
  • Caleta Végueta (Huacho)
  • Puerto Huacho (Huacho)

lr.pe
  • Caleta Laguna Grande (Pisco)
  • Caleta Lagunillas (Pisco)
  • Caleta San Andrés (Pisco)
  • Puerto Cerro Azul (Pisco)
  • Puerto Tambo de Mora (Pisco)
  • Terminal Portuario LNG Melchorita (Pisco)
  • Caleta Chala (San Juan)
  • Caleta Lomas (San Juan)
  • Caleta Nazca (San Juan)
  • Caleta Puerto Viejo (San Juan)
  • Caleta San Juan (San Juan)
  • Caleta Tanaka (San Juan)
  • Puerto San Juan (San Juan)
  • Puerto San Nicolás (San Juan)
  • Caleta Culebras – Supe (Supe)
  • Caleta Vidal (Supe)
  • Puerto Chico (Supe)
  • Puerto Supe (Supe)
  • Punta Lobitos (Supe)
  • Terminal Multiboyas Paramonga (Supe)
  • Bahía Ancón (Callao)
  • Bahía Chorrillos (Callao)
  • Bahía Callao (Callao)
  • Zona Centro – Bahía del Callao (Callao)
  • Zona Norte A – Pampilla 1, 2 y 3 (Callao)
  • Zona Norte B – Solgas y Pure Biofuels (Callao)
  • Zona Norte C – Tralsa, Sursisa, Quimpac y Zeta Gas (Callao)
  • Zona Sur – Multiboyas Conchán y Muelle Unacem Lima (Callao)
  • Caleta Morro Sama (Ilo)
  • Caleta Vila Vila (Ilo)
  • Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo (Ilo)
  • Muelle Enapu Ilo (Ilo)
  • Muelle Engie (Ilo)
  • Muelle Fiscal Ilo (Ilo)
  • Muelle SPC – Patio Puerto (Ilo)
  • Punta Picata (Ilo)
  • Terminal Multiboyas Petroperú (Ilo)
  • Terminal Multiboyas Ballones (Ilo)
  • Terminal Multiboyas TLT (Ilo)
  • Terminal Portuario Marine Trestle Tablones (Ilo)
  • Caleta Atico (Mollendo)
  • Caleta El Faro (Mollendo)
  • Caleta La Planchada (Mollendo)
  • Caleta Quilca (Mollendo)
  • Puerto Matarani – muelle Ocean Fish (Mollendo)
  • Terminal Multiboyas Mollendo (Mollendo)
  • Terminal Multiboyas Monte Azul (Mollendo)
  • Terminal Portuario Tisur – muelle C (Mollendo)
  • Terminal Portuario Tisur – muelle F (Mollendo)
