Hernán Barcos es uno de los máximos goleadores de la temporada 2026. Foto: composición LR/Fútbol Satélite/Liga 1

Hernán Barcos es uno de los máximos goleadores de la temporada 2026. Foto: composición LR/Fútbol Satélite/Liga 1

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Luego de su paso por Alianza Lima, el delantero Hernán Barcos tuvo que dejar el conjunto blanquiazul y asumió una nueva etapa como gerente deportivo y jugador del recién ascendido FC Cajamarca. A pesar de la expectativa por la inversión, el club se encuentra en una situación muy complicada en la tabla de posiciones de la Liga 1 y todo indica que el goleador argentino no continuará.

En medio de este panorama, el exfutbolista Diego Rebagliati recordó que el popular 'Pirata' estuvo cerca de sumarse a las filas de Sporting Cristal; sin embargo, el técnico Paulo Autuori se opuso.

El frustrado fichaje de Hernán Barcos por Sporting Cristal

En un primer momento, el ahora panelista señaló que la mayoría de jugadores que arribaron junto a Hernán Barcos dejaría la institución para el Torneo Clausura.

“Se va a desarmar Cajamarca mucho para el Clausura. Se van varios. Casi todos los que fueron con Barcos se regresan a Lima, con Barcos. No sé si todos al mismo lugar (…) A él le gustaría (venir a Lima) y hay un par de equipos que le van a contestar el teléfono de la Liga 1”, aseguró en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Con el nuevo comando técnico de Zé Ricardo, Rebagliati no descartó que el jugador de 42 años vuelva a ser una alternativa, sobre todo porque Sporting Cristal planea reforzarse con un delantero.

“Lo que pasa es que él había tenido un problema con Autuori en Atlético Nacional. Autuori no lo quiso en su momento, cuando estuvo la opción, él dijo que no. En Atlético Nacional no le había gustado algunas cuestiones con Barcos. Ahora no está Autuori, de repente puede ser por ahí. Cristal está buscando un ‘9’”, concluyó.

¿Cuántos goles tiene Hernán Barcos en la Liga 1 2026?

A pesar del mal momento de FC Cajamarca, Hernán Barcos registra 8 anotaciones y se ubica como uno de los máximos goleadores de la temporada, solo por detrás de Alejandro Hohberg y Carlos Garcés, quienes cuentan con 9 dianas.