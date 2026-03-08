Alertan fuerte oleaje en la costa del Perú hasta el 12 de marzo: olas podrían triplicar su altura

La Marina de Guerra del Perú advirtió acerca de la existencia de oleaje inusual en diversas áreas del litoral del país, lo que podría crear situaciones peligrosas en numerosas playas hasta el 12 de marzo. Se emitió el aviso mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación, que alertó sobre la posibilidad de que las olas lleguen a ser mucho más altas de lo normal, lo que requiere mantener precauciones en actividades relacionadas con el mar.

En los días de mayor intensidad, el fenómeno ocasionaría rompientes más fuertes de lo normal, con alturas que incluso llegarían a duplicar o triplicar el promedio registrado en condiciones regulares. Estas características elevan el riesgo para embarcaciones menores, pescadores artesanales y visitantes que acuden a las playas, ya que el ingreso puede ser más agresivo y repentino.

¿Cómo estará el mar en el litoral peruano durante los próximos días?

El aviso también detalla las áreas que registrarían mayor impacto.

Litoral norte (de Tumbes a Salaverry): el mar presentará agitación marina ligera desde la noche del domingo 8, con olas que podrían elevarse hasta un 50% por encima de su altura habitual. A partir de la noche del lunes 9, la potencia subiría a moderada, con alturas que llegarían al doble de lo normal, para luego volver a condiciones ligeras durante la tarde del miércoles 11.

Oleaje anómalo en el Perú.

Centro sur (del sur de Callao hasta San Juan de Marcona): en la mañana del lunes 9 se volvería moderado y por la noche alcanzaría intensidad fuerte, con olas que duplicarían o triplicarían su tamaño usual. Después, descendería a moderado el martes 10 y a ligero el miércoles 11.

Las autoridades indicaron que las playas abiertas o semiabiertas orientadas con dirección al suroeste serían las más expuestas, situación que además se prolongaría por la fase de luna llena, la cual influye en el aumento del nivel de la marea.

