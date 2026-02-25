Marina de Guerra advierte sobre oleajes anómalos que azotarán el litoral peruano hasta el 1 de marzo
Se prevén variaciones del oleaje desde Tumbes hasta Tacna. La Marina de Guerra del Perú solicita a la población costera seguir las medidas de seguridad para proteger la vida y evitar incidentes.
La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó el arribo de oleajes anómalos en el litoral peruano. El aviso, emitido en el Callao el 23 de febrero de 2026, detalla el comportamiento del mar por zonas y precisa que las condiciones se presentarán entre el 25 de febrero y el 1 de marzo.
De acuerdo con el comunicado, el oleaje será ligero y alcanzará a la costa norte, centro y sur en distintos momentos. La entidad señaló que el mayor efecto se percibirá en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste, por lo que pidió a autoridades y usuarios del mar adoptar acciones preventivas.
Comunicado de la Marina de Guerra del Perú sobre los oleajes anómalos que azotarán el litoral peruano. Foto: Dirección de Hidrografía y Navegación
Oleajes anómalos en el litoral peruano: zonas afectadas y desde cuándo se presentarán, según la Marina
En el litoral norte, entre Tumbes y Salaverry, se prevé el arribo de oleaje ligero del noroeste y oeste desde la tarde del miércoles 25 de febrero. Además, se indicó una variación a oleaje ligero del suroeste desde la noche del sábado 28 de febrero.
Para el litoral centro, el reporte distingue dos tramos. En la zona al sur de Salaverry hasta el Callao, se espera oleaje ligero del suroeste desde la madrugada del sábado 28 de febrero. En el sector al sur del Callao hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero del suroeste se presentará desde la madrugada del jueves 26 de febrero.
En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, la Dirección de Hidrografía y Navegación informó que el oleaje ligero del suroeste ingresará a partir de la madrugada del jueves 26 de febrero. Según el documento, estas condiciones se mantendrán a lo largo de la costa hasta el domingo 1 de marzo.
Orientación de playas del litoral norte
- Puerto Pizarro — Norte
- Caleta La Cruz — Norte
- Puerto Zorritos — Noroeste
- Caleta Grau — Noroeste
- Caleta Acapulco — Noroeste
- Caleta Cancas — Noroeste
- Punta Sal — Noroeste
- Caleta Máncora — Noroeste
- Caleta Los Órganos — Noroeste
- Caleta El Ñuro — Noroeste
- Caleta Cabo Blanco — Noroeste
- Muelle Híbrido MU2 — Noroeste
- Caleta Lobitos — Noroeste
- Muelles Tortuga, Mca. Donald, Yeti y San Pedro – Talara — Noroeste
- Muelle Carga Líquida Petroperú — Noroeste
- Terminal Multiboyas Punta Arenas — Noroeste
- Terminal Multiboyas Negritos — Noroeste
- Caleta San Pablo — Noroeste
- Puerto Bayóvar — Norte
- Ensenada Sechura — Oeste
- Caleta Chulliyache — Oeste / Suroeste
- Caleta Matacaballo — Oeste
- Caleta Constante — Oeste
- Caleta Las Delicias — Oeste
- Caleta Parachique — Abrigado
- Caleta Puerto Rico — Noreste
- Puerto Paita — Noroeste
- Caleta Colán — Oeste
- Caleta Tierra Colorada — Noroeste
- Caleta Yacila — Noroeste
- Caleta La Islilla — Oeste
- Caleta Tortuga — Sureste
- Terminal Multiboyas (Paita) — Noroeste
- Caleta San José — Suroeste
- Puerto Pimentel — Oeste
- Caleta Santa Rosa — Suroeste
- Puerto Eten — Suroeste
- Terminal Multiboyas Eten — Suroeste
Orientación de playas del litoral centro
- Puerto Pacasmayo — Oeste / Noroeste
- Puerto Malabrigo — Noroeste
- Puerto Salaverry / Muelle 1,2,A-B1 — Oeste / Noroeste
- Muelle Artesanal Terminal Pesquero Salaverry — Oeste
- Caleta Cherrepe — Oeste
- Caleta La Barranca — Suroeste
- Caleta Magdalena de Cao — Suroeste
- Caleta Huanchaco — Suroeste
- Caleta Guadalupito — Oeste
- Terminal Multiboyas Salaverry — Oeste
- Puerto Morín — Oeste
- Caleta Santa — Oeste
- Caleta Coishco — Oeste
- Puerto Chimbote — Oeste
- Terminal Multiboyas Chimbote — Oeste
- Terminal Portuario Ex-Enapu Chimbote I y II — Oeste
- Muelle Portuario “C” Sider – Chimbote — Oeste
- Caleta El Dorado — Este
- Caleta Samanco — Suroeste
- Caleta Los Chimus — Suroeste
- Caleta Tortuga — Sureste / Sur / Suroeste
- Puerto Casma — Oeste
- Caleta Gramita — Noroeste
- Caleta Culebras (Supe) — Oeste
- Puerto Huarmey — Noroeste
- Punta Lobitos (Supe) — Noroeste
- Terminal Multiboyas Paramonga — Suroeste
- Puerto Chico — Suroeste
- Puerto Supe — Oeste
- Caleta Vidal — Suroeste
- Caleta Carquín — Noroeste
- Caleta Vegeta — Suroeste
- Puerto Huacho — Noroeste
- Puerto Chancay — Oeste / Noroeste
- Terminal Multiboyas BPO — Oeste / Noroeste
- Bahía Ancón — Oeste / Noroeste
- Zona Norte A (Pamplilla 1, Pamplilla 2 y Pamplilla 3) — Oeste / Suroeste
- Zona Norte B (Islotes 4) y Pire Biofuels — Oeste / Suroeste
- Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfsa, Quimpac y Aeta Gas) — Oeste / Suroeste
- Zona Centro (Bahía Callao) (Radin y Radegy) y Muelle Grau — Oeste
- Zona Sur (Multiboyas Conchan) y Muelle Cementos Lima — Suroeste
- Bahía Chorrillos — Oeste
- Bahía Pucusana — Noroeste
- Puerto Cerro Azul — Oeste / Noroeste
- Terminal Portuario LNG–Melchorita — Suroeste
- Caleta Tambo de Mora — Oeste
- Caleta San Andrés — Oeste
- Caleta La Puntilla — Oeste
- Caleta El Chaco — Noroeste
- Caleta Lagunillas — Sur
- Caleta Laguna Grande — Abrigado
- Terminal Portuario Paracas — Este
- Terminal Portuario Multiboyas Petroperú — Oeste
- Terminal Marino Pisco–Camisea (Pluspetrol) — Oeste
Orientación de playas del litoral sur
- Caleta Nazca — Norte / Noroeste
- Puerto San Nicolas — Norte / Noroeste
- Puerto San Juan — Norte / Noroeste
- Caleta Lomas — Norte
- Caleta Sagua — Norte
- Caleta Tanaka — Norte
- Caleta Chala — Norte
- Caleta Puerto Viejo — Noroeste
- Caleta Atico — Noroeste
- Caleta Planchada — Suroeste
- Caleta Quilca — Suroeste
- Puerto Matarani (Ocean Fish) — Suroeste
- Terminal Portuario Tisur (Muelles 1A y 1B) — Norte / Suroeste
- Terminal Portuario Tisur (Muelle C y F) — Norte / Suroeste
- Terminal Multiboyas Mollendo — Suroeste
- Caleta El Faro — Suroeste
- Terminal Multiboyas Monte Azul — Suroeste
- Terminal Multiboyas Tablones – SPCC — Suroeste
- Terminal Portuario Marine Trestle – SPCC — Suroeste
- Terminal Multiboyas Petroperú — Suroeste
- Terminal Portuario Enapu — Noroeste
- Terminal Portuario Patio Puerto SPCC — Suroeste
- Terminal Multiboyas TLT — Suroeste
- Terminal Multiboyas Engie — Suroeste
- Caleta Morro Sama — Suroeste
- Caleta Vila Vila — Norte / Suroeste
- Caleta Punta Picata — Noroeste
- Terminal Pesquero Ilo — Noroeste
- Muelle Artesanal Ilo — Noroeste
Recomendaciones de seguridad por oleajes anómalos: medidas para actividades portuarias y recreativas
La Marina de Guerra recomendó que los gobiernos regionales y locales, así como las capitanías de puerto y empresas vinculadas a la comunidad acuática, adopten medidas de prevención para reducir riesgos de accidentes y posibles daños personales o materiales durante la presencia del oleaje.
También se exhortó a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o de recreo a respetar las disposiciones de seguridad que se emitan en zonas de influencia. El objetivo, señaló la institución, es proteger la vida humana y evitar incidentes en áreas expuestas.
En el mismo aviso, la Dirección de Hidrografía y Navegación indicó que mantendrá el monitoreo permanente del estado del mar, evaluando sistemas atmosféricos y oceánicos. El comunicado recuerda que el oleaje ligero implica olas con alturas de hasta 50% por encima de las condiciones habituales, dentro de la clasificación oficial del estado del mar en la zona costera.
