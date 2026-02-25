Marina de Guerra advierte sobre oleajes anómalos que azotarán el litoral peruano hasta el 1 de marzo

La Marina de Guerra del Perú advierte sobre oleajes anómalos que afectarán el litoral. | Foto: Andina

La Marina de Guerra del Perú advierte sobre oleajes anómalos que afectarán el litoral. | Foto: Andina

La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó el arribo de oleajes anómalos en el litoral peruano. El aviso, emitido en el Callao el 23 de febrero de 2026, detalla el comportamiento del mar por zonas y precisa que las condiciones se presentarán entre el 25 de febrero y el 1 de marzo.

De acuerdo con el comunicado, el oleaje será ligero y alcanzará a la costa norte, centro y sur en distintos momentos. La entidad señaló que el mayor efecto se percibirá en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste, por lo que pidió a autoridades y usuarios del mar adoptar acciones preventivas.

TE RECOMENDAMOS PERIODISTA MARISEL LINARES EN EL OJO DE LA TORMENTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Comunicado de la Marina de Guerra del Perú sobre los oleajes anómalos que azotarán el litoral peruano. Foto: Dirección de Hidrografía y Navegación

PUEDES VER: Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

Oleajes anómalos en el litoral peruano: zonas afectadas y desde cuándo se presentarán, según la Marina

En el litoral norte, entre Tumbes y Salaverry, se prevé el arribo de oleaje ligero del noroeste y oeste desde la tarde del miércoles 25 de febrero. Además, se indicó una variación a oleaje ligero del suroeste desde la noche del sábado 28 de febrero.

Para el litoral centro, el reporte distingue dos tramos. En la zona al sur de Salaverry hasta el Callao, se espera oleaje ligero del suroeste desde la madrugada del sábado 28 de febrero. En el sector al sur del Callao hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero del suroeste se presentará desde la madrugada del jueves 26 de febrero.

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, la Dirección de Hidrografía y Navegación informó que el oleaje ligero del suroeste ingresará a partir de la madrugada del jueves 26 de febrero. Según el documento, estas condiciones se mantendrán a lo largo de la costa hasta el domingo 1 de marzo.

Orientación de playas del litoral norte

Puerto Pizarro — Norte

Caleta La Cruz — Norte

Puerto Zorritos — Noroeste

Caleta Grau — Noroeste

Caleta Acapulco — Noroeste

Caleta Cancas — Noroeste

Punta Sal — Noroeste

Caleta Máncora — Noroeste

Caleta Los Órganos — Noroeste

Caleta El Ñuro — Noroeste

Caleta Cabo Blanco — Noroeste

Muelle Híbrido MU2 — Noroeste

Caleta Lobitos — Noroeste

Muelles Tortuga, Mca. Donald, Yeti y San Pedro – Talara — Noroeste

Muelle Carga Líquida Petroperú — Noroeste

Terminal Multiboyas Punta Arenas — Noroeste

Terminal Multiboyas Negritos — Noroeste

Caleta San Pablo — Noroeste

Puerto Bayóvar — Norte

Ensenada Sechura — Oeste

Caleta Chulliyache — Oeste / Suroeste

Caleta Matacaballo — Oeste

Caleta Constante — Oeste

Caleta Las Delicias — Oeste

Caleta Parachique — Abrigado

Caleta Puerto Rico — Noreste

Puerto Paita — Noroeste

Caleta Colán — Oeste

Caleta Tierra Colorada — Noroeste

Caleta Yacila — Noroeste

Caleta La Islilla — Oeste

Caleta Tortuga — Sureste

Terminal Multiboyas (Paita) — Noroeste

Caleta San José — Suroeste

Puerto Pimentel — Oeste

Caleta Santa Rosa — Suroeste

Puerto Eten — Suroeste

Terminal Multiboyas Eten — Suroeste

Orientación de playas del litoral centro

Puerto Pacasmayo — Oeste / Noroeste

Puerto Malabrigo — Noroeste

Puerto Salaverry / Muelle 1,2,A-B1 — Oeste / Noroeste

Muelle Artesanal Terminal Pesquero Salaverry — Oeste

Caleta Cherrepe — Oeste

Caleta La Barranca — Suroeste

Caleta Magdalena de Cao — Suroeste

Caleta Huanchaco — Suroeste

Caleta Guadalupito — Oeste

Terminal Multiboyas Salaverry — Oeste

Puerto Morín — Oeste

Caleta Santa — Oeste

Caleta Coishco — Oeste

Puerto Chimbote — Oeste

Terminal Multiboyas Chimbote — Oeste

Terminal Portuario Ex-Enapu Chimbote I y II — Oeste

Muelle Portuario “C” Sider – Chimbote — Oeste

Caleta El Dorado — Este

Caleta Samanco — Suroeste

Caleta Los Chimus — Suroeste

Caleta Tortuga — Sureste / Sur / Suroeste

Puerto Casma — Oeste

Caleta Gramita — Noroeste

Caleta Culebras (Supe) — Oeste

Puerto Huarmey — Noroeste

Punta Lobitos (Supe) — Noroeste

Terminal Multiboyas Paramonga — Suroeste

Puerto Chico — Suroeste

Puerto Supe — Oeste

Caleta Vidal — Suroeste

Caleta Carquín — Noroeste

Caleta Vegeta — Suroeste

Puerto Huacho — Noroeste

Puerto Chancay — Oeste / Noroeste

Terminal Multiboyas BPO — Oeste / Noroeste

Bahía Ancón — Oeste / Noroeste

Zona Norte A (Pamplilla 1, Pamplilla 2 y Pamplilla 3) — Oeste / Suroeste

Zona Norte B (Islotes 4) y Pire Biofuels — Oeste / Suroeste

Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfsa, Quimpac y Aeta Gas) — Oeste / Suroeste

Zona Centro (Bahía Callao) (Radin y Radegy) y Muelle Grau — Oeste

Zona Sur (Multiboyas Conchan) y Muelle Cementos Lima — Suroeste

Bahía Chorrillos — Oeste

Bahía Pucusana — Noroeste

Puerto Cerro Azul — Oeste / Noroeste

Terminal Portuario LNG–Melchorita — Suroeste

Caleta Tambo de Mora — Oeste

Caleta San Andrés — Oeste

Caleta La Puntilla — Oeste

Caleta El Chaco — Noroeste

Caleta Lagunillas — Sur

Caleta Laguna Grande — Abrigado

Terminal Portuario Paracas — Este

Terminal Portuario Multiboyas Petroperú — Oeste

Terminal Marino Pisco–Camisea (Pluspetrol) — Oeste

Orientación de playas del litoral sur

Caleta Nazca — Norte / Noroeste

Puerto San Nicolas — Norte / Noroeste

Puerto San Juan — Norte / Noroeste

Caleta Lomas — Norte

Caleta Sagua — Norte

Caleta Tanaka — Norte

Caleta Chala — Norte

Caleta Puerto Viejo — Noroeste

Caleta Atico — Noroeste

Caleta Planchada — Suroeste

Caleta Quilca — Suroeste

Puerto Matarani (Ocean Fish) — Suroeste

Terminal Portuario Tisur (Muelles 1A y 1B) — Norte / Suroeste

Terminal Portuario Tisur (Muelle C y F) — Norte / Suroeste

Terminal Multiboyas Mollendo — Suroeste

Caleta El Faro — Suroeste

Terminal Multiboyas Monte Azul — Suroeste

Terminal Multiboyas Tablones – SPCC — Suroeste

Terminal Portuario Marine Trestle – SPCC — Suroeste

Terminal Multiboyas Petroperú — Suroeste

Terminal Portuario Enapu — Noroeste

Terminal Portuario Patio Puerto SPCC — Suroeste

Terminal Multiboyas TLT — Suroeste

Terminal Multiboyas Engie — Suroeste

Caleta Morro Sama — Suroeste

Caleta Vila Vila — Norte / Suroeste

Caleta Punta Picata — Noroeste

Terminal Pesquero Ilo — Noroeste

Muelle Artesanal Ilo — Noroeste

Recomendaciones de seguridad por oleajes anómalos: medidas para actividades portuarias y recreativas

La Marina de Guerra recomendó que los gobiernos regionales y locales, así como las capitanías de puerto y empresas vinculadas a la comunidad acuática, adopten medidas de prevención para reducir riesgos de accidentes y posibles daños personales o materiales durante la presencia del oleaje.

También se exhortó a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o de recreo a respetar las disposiciones de seguridad que se emitan en zonas de influencia. El objetivo, señaló la institución, es proteger la vida humana y evitar incidentes en áreas expuestas.

En el mismo aviso, la Dirección de Hidrografía y Navegación indicó que mantendrá el monitoreo permanente del estado del mar, evaluando sistemas atmosféricos y oceánicos. El comunicado recuerda que el oleaje ligero implica olas con alturas de hasta 50% por encima de las condiciones habituales, dentro de la clasificación oficial del estado del mar en la zona costera.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.