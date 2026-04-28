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Política

Poder Judicial evalúa la detención de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE tras irregularidades el 12 de abril

La Fiscalía apeló contra la resolución judicial que rechazó la detención preliminar a Piero Corvetto, extitular de la ONPE.

Piero Corvetto, extitular de la ONPE.
Piero Corvetto, extitular de la ONPE. | Andina
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La resolución judicial que declaró infundado el requerimiento de detención preliminar contra Piero Corvetto Salinas será revisada nuevamente por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, quien admitió el recurso de apelación que presentó la Fiscalía al no conseguir la detención contra el exjefe de la ONPE.

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En el pedido fiscal también se incluye evaluar la situación de los investigados José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE; y Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Gálaga SAC.

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La Fiscalía sostiene que existen fundamentos de derecho suficientes para revertir la decisión inicial. “Se han señalado los puntos de las impugnaciones sobre la base de una fundamentación fáctica y jurídica, teniendo como pretensión concreta alcanzar la revocatoria de la denegatoria de la detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

En esa línea, el objetivo de la Fiscalía es lograr que una instancia superior revoque la denegatoria y permita tanto la detención de los implicados como el rastreo de sus movimientos para asegurar el desarrollo integral de las investigaciones.

Piero Corvetto entregó su pasaporte italiano a la Fiscalía; Tomás Gálvez confirmó que el trámite se realizó el último lunes

Durante el programa 'Contra Corriente', el periodista Augusto Thorndike advirtió que Piero Corvetto solo entregó su pasaporte peruano a la Fiscalía y que podría fugarse del país. “Esta noche él podría, con su pasaporte italiano y con el de sus hijos, volar a México sin que nadie lo detenga”. Sin embargo, el fiscal de la Nación se pronunció al respecto y aclaró que Corvetto sí entregó ambos pasaportes a la Fiscalía. Además, señaló que Migraciones tiene conocimiento de ello.

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“[Corvetto] Él reconoció que tenía pasaporte italiano y ambos pasaportes los puso a disposición de la Fiscalía”, señaló Gálvez por medio de las redes del Ministerio Público. De esta forma, desmintió la versión de Thorndike, quien también expresó que Corvetto “trató de engañar a la justicia”.

El 19 de abril, dos días antes de su renuncia, Corvetto manifestó a la Fiscalía su disposición para colaborar en las investigaciones en su contra, así como para entregar su pasaporte, levantar el secreto de sus comunicaciones y anular sus vacaciones a fin de precisar las deficiencias que se registraron durante el proceso electoral.

Ese mismo día, el Ministerio Público tomó conocimiento de su posición y el 21 de abril Corvetto fue citado a la Fiscalía Anticorrupción para la entrega del pasaporte y brindar información para avanzar en las investigaciones.

El 21 de abril, el Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros implicados en las irregularidades ocurridas el 12 de abril. Tomás Gálvez comentó que “a las 11 de la noche, se presentó el requerimiento ante juez de turno para que se pronuncie sobre la detención preliminar de Corvetto y otros funcionarios”. Además, agregó que la decisión está en manos del juez, quien debe resolver a la brevedad posible.

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