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Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

A poco de terminar con la temporada de la Liga Peruana de Vóley, los equipos se dirigen al mercado de transferencias para preparar la próxima competencia.

Fichajes en la Liga Peruana de Vóley
Fichajes en la Liga Peruana de Vóley | composición LR
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Mientras la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley se aproxima a su clausura con la final infartante entre Alianza Lima y San Martín, los clubes ya se preparan para mover fichas en el mercado de pases y asegurar un equipo competitivo en la próxima edición del campeonato. Conoce cuáles son los movimientos, llegadas y salidas.

PUEDES VER: Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

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Regatas Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

  • Petra Schwartzman
  • Darlevis Mosquera
  • Katherine Ramírez
  • Shanaiya Aymé
  • Bárbara Frangella

Renovaciones

  • Katheryn Ryan

Especulaciones:

  • Simone Scherer (posible incorporación)

Circolo Sportivo Italiano: fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

  • Astrid Ruiz

San Martín: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

  • Posible llegada de Marco Blanco como entrenador
  • Salida de Fernanda Tomé
  • Salida de Adeola Owokoniran
  • Salida de Simone Scherer
  • Catherine Flood (posible fichaje)

Universitario: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

  • Posible salida de María Paula Rodríguez
  • Salida de Angélica Malinverno
  • Salida de Fátima Villafuerte
  • Llegada de Laura Grajales

Renovaciones

  • Francisco Hervás continúa como director técnico

Alianza Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

  • Posible fichaje de Cristina Cuba
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