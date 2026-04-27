Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas
A poco de terminar con la temporada de la Liga Peruana de Vóley, los equipos se dirigen al mercado de transferencias para preparar la próxima competencia.
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Mientras la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley se aproxima a su clausura con la final infartante entre Alianza Lima y San Martín, los clubes ya se preparan para mover fichas en el mercado de pases y asegurar un equipo competitivo en la próxima edición del campeonato. Conoce cuáles son los movimientos, llegadas y salidas.
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Regatas Lima: fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
Renovaciones
- Katheryn Ryan
Especulaciones:
- Simone Scherer (posible incorporación)
Circolo Sportivo Italiano: fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Astrid Ruiz
San Martín: fichajes, salidas y renovaciones
Rumores
- Posible llegada de Marco Blanco como entrenador
- Salida de Fernanda Tomé
- Salida de Adeola Owokoniran
- Salida de Simone Scherer
- Catherine Flood (posible fichaje)
Universitario: fichajes, salidas y renovaciones
Rumores
- Posible salida de María Paula Rodríguez
- Salida de Angélica Malinverno
- Salida de Fátima Villafuerte
- Llegada de Laura Grajales
Renovaciones
- Francisco Hervás continúa como director técnico
Alianza Lima: fichajes, salidas y renovaciones
Rumores
- Posible fichaje de Cristina Cuba