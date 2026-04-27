Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

Mientras la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley se aproxima a su clausura con la final infartante entre Alianza Lima y San Martín, los clubes ya se preparan para mover fichas en el mercado de pases y asegurar un equipo competitivo en la próxima edición del campeonato. Conoce cuáles son los movimientos, llegadas y salidas.

Regatas Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

Petra Schwartzman

Darlevis Mosquera

Katherine Ramírez

Shanaiya Aymé

Bárbara Frangella

Renovaciones

Katheryn Ryan

Especulaciones:

Simone Scherer (posible incorporación)

Circolo Sportivo Italiano: fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

Astrid Ruiz

San Martín: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

Posible llegada de Marco Blanco como entrenador

Salida de Fernanda Tomé

Salida de Adeola Owokoniran

Salida de Simone Scherer

Catherine Flood (posible fichaje)

Universitario: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

Posible salida de María Paula Rodríguez

Salida de Angélica Malinverno

Salida de Fátima Villafuerte

Llegada de Laura Grajales

Renovaciones

Francisco Hervás continúa como director técnico

Alianza Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Rumores