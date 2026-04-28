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PSG vs Bayern Múnich EN VIVO: hora y canal del partido de ida por las semifinales de Champions League

El partido de ida por las semifinales de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich se disputará en el Parc de Princes en Francia. La llave entre franceses y alemanes es la más atractiva de esta fase.

Ousmane Dembélé y Harry Kane estarán presentes en este duelo por Champions League. Foto: Ligue 1/Bundesliga/composición LR
Ousmane Dembélé y Harry Kane estarán presentes en este duelo por Champions League. Foto: Ligue 1/Bundesliga/composición LR
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PSG vs Bayern Múnich EN VIVO juegan este martes 28 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el Parc de Princes, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo comandado por el estratega Luis Enrique llega a este duelo tras haber eliminado a Liverpool en los cuartos de final de la Champions League. Los franceses ganaron categóricamente los partidos de ida y vuelta. Por el lado de Bayern Múnich, hizo lo propio en la fase anterior ante Real Madrid. El elenco teutón demostró su poderío y también logró victorias en ambos enfrentamientos.

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¿A qué hora juega PSG vs Bayern Múnich?

Los equipos de PSG y Bayern Múnich se verán las caras por la Champions League. El duelo se disputará este martes 28 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich?

El PSG vs Bayern Múnich, por las semifinales de la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse vía streaming en la plataforma Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de PSG vs Bayern Múnich

  • PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Warren Zaire-Emery, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.
  • Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

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Pronóstico de PSG vs Bayern Múnich

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a PSG sobre Bayern Múnich.

  • Betsson: gana PSG (2,38), empate (3,95), gana Bayern Múnich (2,75)
  • Betano: gana PSG (2,35), empate (3,80), gana Bayern Múnich (2,80)
  • Bet365: gana PSG (2,30), empate (3,80), gana Bayern Múnich (2,75)
  • 1XBet: gana PSG (2,39), empate (4,03), gana Bayern Múnich (2,86)
  • Coolbet: gana PSG (2,39), empate (3,96), gana Bayern Múnich (2,83)
  • Doradobet: gana PSG (2,45), empate (3,66), gana Bayern Múnich (2,75).

¿En qué estadio juegan PSG vs Bayern Múnich?

PSG y Bayern Múnich disputarán este encuentro de ida por las semifinales de la Champions League en el Parc de Princes. Este escenario tiene capacidad para 48.229 espectadores.

Historial reciente de PSG vs Bayern Múnich

  • PSG 1-2 Bayern Múnich | 4.11.25
  • PSG 2-0 Bayern Múnich | 5.07.25
  • Bayern Múnich 1-0 PSG | 26.11.24
  • Bayern Múnich 2-0 PSG | 8.03.23
  • PSG 0-1 Bayern Múnich | 14.02.23
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