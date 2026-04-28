Magaly Medina se declaró 'obsesionada' con las carteras y, a través de sus redes sociales, presumió los exclusivos regalos que recibió por su cumpleaños de parte de su esposo, Alfredo Zambrano. La conductora de ATV sorprendió al revelar que no recibió una, sino tres bolsos de una reconocida firma de lujo.

El valor total de los obsequios fue expuesto por George Rubin, influencer especializado en artículos de alta gama. “Más de 18 mil dólares en carteras. Qué rico el regalo que le mandó el notario”, comentó en un video difundido en TikTok.

¿Cuáles son los precios de las carteras que le regaló Alfredo Zambrano a Magaly?

Magaly Medina confesó públicamente su pasión por las carteras y reconoció que no tuvo reparos en pedirle a su esposo uno de estos accesorios como regalo de cumpleaños. Sin embargo, terminó recibiendo tres modelos exclusivos. “Yo sé que esta es una frivolidad, pero todo el mundo sabe que me encantan las carteras”, expresó la popular 'Urraca'.

Además, la conductora contó con orgullo que Alfredo Zambrano la sorprendió por partida triple. “En vez de una, obtuve tres por mi cumple. Claro, no todos los días una cumple años. A mí me encanta ser regalada”, señaló entre risas.

Según detalló George Rubin, el primer bolso sería un Chanel 25 mini, elaborado en piel de ternera granulada y metal dorado, valorizado en US$5.500. El segundo sería un Chanel 25 pequeño, con un precio de US$5.900. El tercer regalo sería un bolso grande de la misma marca, cuyo valor alcanzaría los US$6.500. Todo ello sin contar impuestos, lo que elevaría aún más la cifra final de los exclusivos presentes.

Magaly y su esposo presumen la lujosa casa que compraron juntos

Por otro lado, Magaly Medina también compartió detalles de la nueva casa donde ya vive junto a Alfredo Zambrano, con quien mantiene nueve años de matrimonio. Tras publicar imágenes del inmueble, la conductora recibió numerosos mensajes de felicitación por este nuevo logro personal y profesional. Ante ello, quiso dejar en claro que la compra fue resultado del esfuerzo de ambos.

“¡Y el de mi esposo! Esta casa la compramos e hicimos los dos”, respondió Magaly Medina a una seguidora, resaltando el trabajo en equipo dentro de su relación. Pese al interés de sus seguidores por conocer cada rincón de la vivienda, la conductora prefirió mantener cierta privacidad y descartó realizar un recorrido completo.