Un niño muerto y tres heridos deja un ataque armado contra jóvenes que jugaban fútbol en el Callao

El Callao vuelve a ser escenario de un hecho sangriento. Un ataque armado registrado la noche de este miércoles 27 de abril dejó a un niño muerto y tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad. El hecho se produjo mientras un grupo de jóvenes se encontraba jugando un partido de fútbol a la altura de la cuadra 8 del jirón Loreto.

Los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para ser atendidos de urgencia. En tanto, la Policía Nacional y peritos de criminalística ya se encuentran en la zona realizando las primeras indagaciones para esclarecer este trágico atentado y dar con los responsables.

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Fueron atacados mientras jugaban partido de fútbol

Según información preliminar, los disparos provinieron de un vehículo color amarillo que pasó raudamente por el lugar cuando un grupo de personas se encontraba disputando un partido de fútbol. Como consecuencia de este hecho, un niño de ocho años perdió la vida, pese a ser trasladado al Hospital Sabogal. En este establecimiento también es atendido otro adolescente de 16 años, quien ingresó con un diagnóstico de traumatismo toraxico por proyectil de arma de fuego.

Los otros dos heridos son un joven de 17 años y de iniciales A.F.C.C., quien fue impactado en la espalda y la mano; así como Blaisi Georghiño Peña Llamoza (36), quien tiene una herida en el abdomen. Ambos fueron derivados al hospital Daniel Alcides Carrión.