Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista
Mycol Ramírez León, quien laboraba en el Departamento de Investigación Criminal del Callao, fue atacado mientras vestía de civil.
Un nuevo crimen sacudió el Callao. El suboficial Mycol Ramírez León, de 30 años, fue acribillado por sicarios en la puerta de su vivienda, ubicada en el distrito de Bellavista, a dos cuadras del Departamento de Investigación (Depincri). Alrededor de la 1.55 a. m. de este miércoles 11 de marzo, dos sicarios se acercaron a su domicilio en el cruce del jirón 2B con la avenida Insurgentes y abrieron fuego.
Según testigos, los atacantes esperaban cerca de la vivienda y dispararon hasta cuatro veces al percatarse de la presencia del policía, quien se encontraba vestido de civil. Cámaras de seguridad registraron los disparos y captaron el momento en que los delincuentes huían con rumbo desconocido tras el ataque.
Intervención policial y peritajes
Agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística acudieron al lugar, establecieron un perímetro de seguridad y realizaron las diligencias correspondientes para acelerar la investigación del crimen.
De acuerdo con información preliminar, Ramírez León trabajaba en la DEPINCRI del Callao y había recibido amenazas previas, lo que hace que la principal hipótesis apunte a un ataque vinculado a su labor policial. La víctima se habría mudado a esa vivienda hace unos meses como medida de seguridad tras las intimidaciones recibidas.
