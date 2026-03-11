Un nuevo crimen sacudió el Callao. El suboficial Mycol Ramírez León, de 30 años, fue acribillado por sicarios en la puerta de su vivienda, ubicada en el distrito de Bellavista, a dos cuadras del Departamento de Investigación (Depincri). Alrededor de la 1.55 a. m. de este miércoles 11 de marzo, dos sicarios se acercaron a su domicilio en el cruce del jirón 2B con la avenida Insurgentes y abrieron fuego.

Según testigos, los atacantes esperaban cerca de la vivienda y dispararon hasta cuatro veces al percatarse de la presencia del policía, quien se encontraba vestido de civil. Cámaras de seguridad registraron los disparos y captaron el momento en que los delincuentes huían con rumbo desconocido tras el ataque.

Intervención policial y peritajes

Agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística acudieron al lugar, establecieron un perímetro de seguridad y realizaron las diligencias correspondientes para acelerar la investigación del crimen.

De acuerdo con información preliminar, Ramírez León trabajaba en la DEPINCRI del Callao y había recibido amenazas previas, lo que hace que la principal hipótesis apunte a un ataque vinculado a su labor policial. La víctima se habría mudado a esa vivienda hace unos meses como medida de seguridad tras las intimidaciones recibidas.

