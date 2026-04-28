HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026     
Sociedad

¡Sorprendente! Así lucía la bajada a la playa Marbella antes de su construcción en Magdalena

Imágenes difundidas muestran el aspecto rural de la zona que con el tiempo fue intervenida como parte de las obras de urbanización. Usuarios no dudaron en compartir sus recuerdos en este lugar.

Cambios en la bajada hacia la playa Marbella
Cambios en la bajada hacia la playa Marbella | Composición LR / Andina
Compartir

Unas fotografías difundidas a través de redes sociales muestran los cambios generados con el paso de los años en la bajada hacia la playa Marbella, ubicada en el distrito de Magdalena del Mar, que conecta con el circuito de playas de la Costa Verde.

Las imágenes representan un viaje en el tiempo, ya que en ellas se puede observar un panorama totalmente distinto del que hoy se aprecia en este lugar, que cambió su rostro tras las obras de construcción y modernización urbana realizadas por las autoridades.

TE RECOMENDAMOS

¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA

PUEDES VER: ¡De Perú para el mundo! Gemelos fotógrafos sorprenden a Londres con su arte y convierten la fotografía urbana en un puente cultural

lr.pe

Un registro histórico

Estas gráficas habrían sido tomadas hacia finales de la década de 1970 y exponen el estado del acceso a la playa del distrito en una versión rural, lejos de la pavimentación de pistas y de la señalización de tránsito que tiene actualmente.

La primera de estas muestras (imagen superior) presenta una pendiente ligeramente inclinada, mientras que la segunda (imagen inferior) incluye un camino más diagonal, con quiebres en su trayecto hacia el mar.

Fotografías de las bajadas Marbella y Sucre difundidas en redes sociales

Fotografías de la bajada Marbella difundidas en redes sociales

Tomas que evocan recuerdos

Los registros fueron compartidos por la página Fotos e historias de Magdalena del Mar y generaron, de inmediato, la reacción de diversos usuarios, quienes evocaron en sus comentarios momentos gratos de su infancia en este punto.

“Quién no ha bajado la pendiente y (se ha) bañado en la playa de Marbella para gorrear olas de pechito. Que recuerdos”, señaló uno de ellos. En tanto, otro aseguró: “Tiempos aquellos donde podías pescar liza, pero sana y comer bien. Pasear naturalmente libre del ruido de la ciudad”.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Auto con jóvenes y alcohol dentro se despista en Magdalena: choca contra árbol y termina llantas arriba

Auto con jóvenes y alcohol dentro se despista en Magdalena: choca contra árbol y termina llantas arriba

LEER MÁS
MML anulará más de 56.000 papeletas registradas en Magdalena del Mar por no ajustarse a normativa

MML anulará más de 56.000 papeletas registradas en Magdalena del Mar por no ajustarse a normativa

LEER MÁS
Francis Allison recuerda que Magdalena usó armas no letales en el 2016 y afirma: “No reducirán los índices de robo ni extorsión”

Francis Allison recuerda que Magdalena usó armas no letales en el 2016 y afirma: “No reducirán los índices de robo ni extorsión”

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

LEER MÁS
Tres líneas de alimentadores del Metropolitano subirán pasaje a S/3.50: ¿cuáles son y desde cuando inicia el cobro?

Tres líneas de alimentadores del Metropolitano subirán pasaje a S/3.50: ¿cuáles son y desde cuando inicia el cobro?

LEER MÁS
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

LEER MÁS
En una caja de arena: estudiantes peruanos crean sistema que eleva la temperatura de viviendas en zonas de helada

En una caja de arena: estudiantes peruanos crean sistema que eleva la temperatura de viviendas en zonas de helada

LEER MÁS
Caso Minosska Pinto: PNP captura a alias 'Cara de Chancho', presunto autor del asesinato de pediatra en Piura

Caso Minosska Pinto: PNP captura a alias 'Cara de Chancho', presunto autor del asesinato de pediatra en Piura

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025