¡Sorprendente! Así lucía la bajada a la playa Marbella antes de su construcción en Magdalena

Cambios en la bajada hacia la playa Marbella | Composición LR / Andina

Cambios en la bajada hacia la playa Marbella | Composición LR / Andina

Unas fotografías difundidas a través de redes sociales muestran los cambios generados con el paso de los años en la bajada hacia la playa Marbella, ubicada en el distrito de Magdalena del Mar, que conecta con el circuito de playas de la Costa Verde.

Las imágenes representan un viaje en el tiempo, ya que en ellas se puede observar un panorama totalmente distinto del que hoy se aprecia en este lugar, que cambió su rostro tras las obras de construcción y modernización urbana realizadas por las autoridades.

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Un registro histórico

Estas gráficas habrían sido tomadas hacia finales de la década de 1970 y exponen el estado del acceso a la playa del distrito en una versión rural, lejos de la pavimentación de pistas y de la señalización de tránsito que tiene actualmente.

La primera de estas muestras (imagen superior) presenta una pendiente ligeramente inclinada, mientras que la segunda (imagen inferior) incluye un camino más diagonal, con quiebres en su trayecto hacia el mar.

Fotografías de la bajada Marbella difundidas en redes sociales

Tomas que evocan recuerdos

Los registros fueron compartidos por la página Fotos e historias de Magdalena del Mar y generaron, de inmediato, la reacción de diversos usuarios, quienes evocaron en sus comentarios momentos gratos de su infancia en este punto.

“Quién no ha bajado la pendiente y (se ha) bañado en la playa de Marbella para gorrear olas de pechito. Que recuerdos”, señaló uno de ellos. En tanto, otro aseguró: “Tiempos aquellos donde podías pescar liza, pero sana y comer bien. Pasear naturalmente libre del ruido de la ciudad”.

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