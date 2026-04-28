Es un viaje fascinante a través de diferentes hábitats marinos, donde los visitantes pueden disfrutar de una experiencia inmersiva de 270 grados en el acuario chino. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Es un viaje fascinante a través de diferentes hábitats marinos, donde los visitantes pueden disfrutar de una experiencia inmersiva de 270 grados en el acuario chino. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

El Shanghai Ocean Aquarium (SOA), situado en el corazón de Lujiazui, en China, destaca como un referente acuático global gracias a su infraestructura de vanguardia. La pieza central del recinto es un túnel submarino, que figura entre los trayectos bajo el agua más extensos del planeta y permite una cercanía total del público con tiburones, tortugas y rayas que circulan sobre el camino peatonal. La obra ofrece una experiencia inmersiva al simular una caminata por diversos ecosistemas marinos.

Más allá del espectáculo visual, la institución prioriza la enseñanza científica y la protección ambiental a través de una exhibición con 450 variedades biológicas. El catálogo biológico integra 12.000 ejemplares de cinco continentes, con especial énfasis en la zona sudamericana que emula la selva del Amazonas. En este sector habitan criaturas como anguilas eléctricas, pirañas y el pez pulmón sudamericano, lo que consolida al SOA como un refugio para especies raras y en peligro de extinción que cautivan a los visitantes.

El Shanghai Ocean Aquarium se abrió oficialmente al público en febrero de 2002. Foto: CDN

¿Qué secretos esconde el gran acuario y el túnel submarino de China?

El recinto abrió sus puertas en febrero del 2002, tras iniciar obras un año antes. Su diseño arquitectónico resalta por estructuras piramidales modernas que albergan uno de los espacios más extensos del planeta dedicados a la vida marina. Esta sede prioriza la educación sobre biodiversidad y conservación, y funciona como refugio para múltiples especies procedentes de ecosistemas remotos y variados.

El diseño arquitectónico del acuario chino resalta mediante estructuras piramidales modernas. Foto: CDN

La atracción principal es un conducto bajo el agua con 155 metros de longitud total. Dicho trayecto segmenta áreas específicas, como la Bahía de Tiburones o el Arrecife Costero, para brindar perspectivas asombrosas. Según explican directivos del sitio, es un viaje a través de diferentes hábitats marinos, donde los visitantes pueden disfrutar de una experiencia inmersiva de 270 grados.

El gigantesco túnel submarino es la atracción favorita de los turistas. Foto: Advanced Aquariums

Dicha infraestructura abarca 20.500 metros cuadrados y destina gran parte de la superficie a exhibiciones innovadoras. Los pasillos rodantes automáticos agilizan el tránsito interno, mientras las ventanas panorámicas optimizan la observación. Además, el santuario sobresale a nivel global por contar con una zona dedicada a la fauna acuática del río Yangtsé, un elemento exclusivo que lo diferencia de otros complejos similares.

Sobre las especies, en julio del 2025 murió un mero gigante de la especie Epinephelus lanceolatus, considerado un miembro veterano del acuario.

La atracción principal consiste en un conducto bajo el agua con 155 metros de longitud total. Foto: CDN

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¿Cuáles son las zonas del gigantesco acuario chino, incluida la de Sudamérica?

El acuario está dividido en nueve puntos geográficos, cada uno con su propia temática y especies representativas:

Zona de China: Exhibe especies del río Yangtsé, como el esturión chino y la salamandra gigante, algunas de ellas en peligro de extinción.

El Shanghai Ocean Aquarium es el único acuario del mundo que cuenta con una Zona de China independiente. Foto: CDN

Zona Sudamericana (Amazonas): Recrea la selva tropical con animales como pirañas, anguilas eléctricas y peces pulmón sudamericanos.

El Arapaima, uno de los peces óseos escamosos de agua dulce más grandes, también prospera en el acuario chino. Foto: CDN

Zona Polar y de Aguas Frías : Alberga especies como los pingüinos emperador y las focas moteadas.

: Alberga especies como los pingüinos emperador y las focas moteadas. Zona Costera: Muestra organismos como el dragón de mar foliado y el cangrejo herradura, considerado un fósil viviente.

La Zona Costera alberga una variedad de organismos con formas únicas, como el Cangrejo Herradura. Foto: CDN

Zona de Australia: Exhibe especies endémicas de agua dulce de Australia, adaptadas a las condiciones únicas de este continente.

En la zona Australia, la mayoría son especies endémicas que no se encuentran en otros lugares. Foto: CDN

Zona de África: Presenta especies de los lagos africanos, como los peces cíclidos de los lagos Victoria, Tanganica y Malawi.

En África, los más destacados son los Peces de la Familia Cichlidae de los lagos Victoria, Tanganica y Malawi. Foto: CDN

Zona del Sudeste Asiático: Muestra peces y criaturas acuáticas típicas de las selvas tropicales del Sudeste Asiático.

La selva tropical del Sudeste Asiático es una de las más antiguas del mundo. Foto: CDN

Zona de Aguas Profundas: Ofrece una visión de los misteriosos ecosistemas marinos más profundos.

en la Zona de Aguas Frías, el tanque de focas, con su estructura única de acrílico semicircular, es un diseño sin igual. Foto: CDN

Túnel Submarino: Un recorrido a través de diferentes hábitats marinos, donde los visitantes pueden ver tiburones, tortugas y rayas sobre sus cabezas.

¿Cuál es el precio de las entradas al Shanghai Ocean Aquarium?

El costo del boleto para adultos es de 160 CNY (cerca de US$22), bajo una política que beneficia a los grupos familiares. Los niños con estaturas de 1,0 a 1,4 metros abonan una tarifa menor de 110 CNY (US$15), mientras que los pequeños con menos de un metro acceden sin cargo. Esta estructura tarifaria posiciona al recinto como una alternativa económica frente a otros centros marítimos de igual calibre en la metrópoli china.

Los turistas podrán conocer a la primera mascota del Shanghai Ocean Aquarium, "Didí el Caballito de Mar". Foto: CDN

La administración del sitio ajusta su cronograma en periodos de alta demanda como el Año Nuevo Chino o el ciclo estival para favorecer el turismo. El régimen ordinario funciona de 9.00 a. m. a 6.00 p. m., aunque la venta de entradas concluye media hora antes del cierre. Con el fin de eludir esperas prolongadas en las taquillas, los usuarios disponen de portales digitales como Trip.com para asegurar su reserva.