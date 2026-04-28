Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un joven de 22 años, identificado con las iniciales L. A. R. G., alias ‘Cara de Chancho’, quien es señalado como presunto implicado en el asesinato de la médico gastroenteróloga pediatra Minosska Pinto Lazo (37), ocurrido el pasado 10 de abril de 2026 en la región Piura.

La intervención se realizó en el interior de un local ubicado en el asentamiento humano Buenos Aires, donde el sujeto se encontraba en compañía de otras cuatro personas. Según información policial, estas últimas estarían presuntamente vinculadas a la organización criminal denominada 'Los Mostros del Norte', investigada por delitos como robo agravado, sicariato y tráfico ilícito de drogas.

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Durante el operativo, los agentes incautaron al detenido un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, con la serie erradicada, abastecida con 15 municiones calibre 9 milímetros. Asimismo, se le encontró en posesión de aproximadamente 500 gramos de marihuana.

El detenido y los demás intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Piura, con conocimiento del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias y las investigaciones del caso.

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