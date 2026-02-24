Sujeto ataca a balazos a conductor de bus 'Los Azules' en Collique: segundo ataque en una semana

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró la tarde del martes 24 de febrero en el paradero de Collique, en Comas. Un sujeto armado disparó al conductor de un bus de la empresa de Transporte Sagrado Corazón de Collique (ETSSACOCSA), conocida como “Los Azulitos”.

El chofer, identificado como Hesen Yunder Ávila Cueva, de aproximadamente 59 años, resultó herido con un impacto de bala en el abdomen y fue trasladado de inmediato al hospital Collique para recibir atención médica.

TE RECOMENDAMOS ¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Cámaras de videovigilancia registraron al agresor ingresar a la unidad mientras había pasajeros y transeúntes en la vía. Este hecho se suma al ataque que sufrió la misma empresa hace una semana en su patio de maniobras, generando preocupación entre trabajadores y vecinos de la zona.

Ataque a bus en Collique deja un herido

Los serenos del sector indicaron que, al momento del ataque, la víctima ya había sido trasladada al hospital y no se encontró evidencia del incidente en el paradero. En el centro de salud se confirmó la llegada del bus con placa ANZ-887 y de una combi con placa A7I-703, desde la cual descendió Ávila Cueva.

Según información preliminar del personal de rescate, el ataque podría estar vinculado a presuntas extorsiones a la empresa de transporte. La rápida actuación de los vecinos y del equipo de emergencias permitió atender al herido y controlar la situación.

PUEDES VER: Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

Segundo ataque contra empresa 'Los Azulitos'

El pasado 17 de febrero, en la sexta zona de Collique, dos sujetos armados llegaron en motocicleta al patio de maniobras de la empresa y dispararon contra varios buses. Tras el ataque, dejaron una misiva amenazante asegurando pertenecer a la organización criminal “La Firma”, lo que generó temor entre conductores y vecinos. Como medida de seguridad, los transportistas suspendieron sus servicios temporalmente.