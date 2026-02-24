HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sujeto ataca a balazos a conductor de bus 'Los Azules' en Collique: segundo ataque en una semana

El agresor disparó dentro de un bus de la empresa Sagrado Corazón de Collique mientras viajaban pasajeros. El chofer fue trasladado al hospital.

Conductor herido tras segundo ataque a empresa 'Los Azulitos' en Collique
Conductor herido tras segundo ataque a empresa 'Los Azulitos' en Collique | Difusión

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró la tarde del martes 24 de febrero en el paradero de Collique, en Comas. Un sujeto armado disparó al conductor de un bus de la empresa de Transporte Sagrado Corazón de Collique (ETSSACOCSA), conocida como “Los Azulitos”.

El chofer, identificado como Hesen Yunder Ávila Cueva, de aproximadamente 59 años, resultó herido con un impacto de bala en el abdomen y fue trasladado de inmediato al hospital Collique para recibir atención médica.

TE RECOMENDAMOS

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Máncora inundada por lluvias: huaicos, rayos y aniegos golpean el balneario turístico del norte peruano

lr.pe

Cámaras de videovigilancia registraron al agresor ingresar a la unidad mientras había pasajeros y transeúntes en la vía. Este hecho se suma al ataque que sufrió la misma empresa hace una semana en su patio de maniobras, generando preocupación entre trabajadores y vecinos de la zona.

Ataque a bus en Collique deja un herido

Los serenos del sector indicaron que, al momento del ataque, la víctima ya había sido trasladada al hospital y no se encontró evidencia del incidente en el paradero. En el centro de salud se confirmó la llegada del bus con placa ANZ-887 y de una combi con placa A7I-703, desde la cual descendió Ávila Cueva.

Según información preliminar del personal de rescate, el ataque podría estar vinculado a presuntas extorsiones a la empresa de transporte. La rápida actuación de los vecinos y del equipo de emergencias permitió atender al herido y controlar la situación.

PUEDES VER: Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

lr.pe

Segundo ataque contra empresa 'Los Azulitos'

El pasado 17 de febrero, en la sexta zona de Collique, dos sujetos armados llegaron en motocicleta al patio de maniobras de la empresa y dispararon contra varios buses. Tras el ataque, dejaron una misiva amenazante asegurando pertenecer a la organización criminal “La Firma”, lo que generó temor entre conductores y vecinos. Como medida de seguridad, los transportistas suspendieron sus servicios temporalmente.

Notas relacionadas
Con una pistola robada a un policía sicarios iban a asesinar a un transportista

Con una pistola robada a un policía sicarios iban a asesinar a un transportista

LEER MÁS
Se disloca el hombro, pero Hospital Marino Molina de EsSalud en Comas le indica que regrese en 15 días: "Tengo que aguantar el dolor"

Se disloca el hombro, pero Hospital Marino Molina de EsSalud en Comas le indica que regrese en 15 días: "Tengo que aguantar el dolor"

LEER MÁS
Balacera en restaurante 'Punto y Sabor' de Comas deja a obrero herido mientras almorzaba

Balacera en restaurante 'Punto y Sabor' de Comas deja a obrero herido mientras almorzaba

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sujeto ataca a balazos a conductor de bus 'Los Azules' en Collique: segundo ataque en una semana

Estudio vincula la presencia de microplásticos en tumores de próstata con un mayor riesgo de desarrollar cáncer

La maravilla del mundo antiguo que 'aún vive': sus restos fueron descubiertos bajo la arena y hoy puedes verlos gratis en un museo

Sociedad

Liberan a exdirigente del Valle de Tambo sentenciado por hechos ocurridos en protestas contra Tía María

Rescatan a empresario minero secuestrado por falsos policías en Cajabamba que exigían US$7 millones para liberación

Kábala hoy martes 24 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Balcázar señala en vivo desconocer la crisis en Arequipa por lluvias: "Recién me entero"

¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?

Fátima Altabás Kajatt: nueva ministra de Cultura fue parte del gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025