➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 28 de abril, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, martes 28 de abril.
Consulta el horóscopo de hoy, martes 28 de abril. | Composición LR
¿Quieres saber qué te deparan los astros este martes 28 de abril? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del martes 28 de abril?

  • Aries: No tomes los cambios que afrontas a nivel laboral como negativos. Necesitas ordenar tu mente y emociones para saber orientarte y abrir nuevos caminos. En el amor, evita imponerte y dialoga.
  • Tauro: Necesitas ayuda para resolver ese problema laboral que afrontas, pero el orgullo no te permite solicitarlo. Sé consciente del poco tiempo que tienes y busca apoyo. De ti depende avanzar.
  • Géminis: Se han resuelto las diferencias que has tenido con ese compañero de trabajo, pero se seguirá respirando cierto ambiente de tensión, paciencia. En el amor, súpera las dudas e intenta acercarte.
  • Cáncer: No permitas que el interés que tienes por tus proyectos comience a declinar por la falta de resultados. La persistencia y la confianza en tus talentos será clave para que puedas lograr tus metas.
  • Leo: Empieza a mejorar tu situación económica, pero evita confiarte y sé precavido en tus gastos. Cualquier imprudencia podría generarte pérdidas. En el amor, no guardes rencor y perdona a esa persona.
  • Virgo: Este tiempo de incertidumbre laboral ha sido largo, pero está por acabar. Llega a ti una propuesta que cambiará por completo tu situación actual. Tu experiencia y conocimiento será requerida.
  • Libra: Tendrás victoria y triunfo. Nadie que hoy compita contigo logrará ganarte ni estar por encima de ti. No obstante, esta posición traerá enemigos y deberás de cuidar tus espaldas. Sé cauteloso.
  • Escorpio: Cuidado con tus acciones. Es posible que te dejes llevar por algún un impulso del cual luego te puedas arrepentir. Especialmente en tu vida personal o amorosa. Reflexiona y no te precipites.
  • Sagitario: Tienes que ser paciente y saber explicar a tus superiores las estrategias que deseas desarrollar. Es posible que alguien no logre entenderte por falta de conocimiento. Sé muy claro y convencerás.
  • Capricornio: Estás por tomar una decisión que podría afectar tu economía. Sé prudente y evitarás inversiones de las que luego te puedas arrepentir. En el amor, esa persona se comunicará. No te precipites.
  • Acuario: Alguien que tiende a buscarte cuando afronta problemas se volverá a acercar. No te comprometas a ayudarlo, si al hacerlo terminas complicándote por lo que debes de asumir. Precaución.
  • Piscis: Una persona con malas intenciones aprovechará tu poca información respecto a un tema para engañarte y encaminarte hacia lo que no te conviene. Mantente alerta y evitarás esta situación.
