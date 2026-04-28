HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Huancavelica: mueren 5 jóvenes tras ataque de militares a camioneta | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Álvaro Barco no va más en Universitario: club anuncia salida del director deportivo tras malos resultados

Los malos resultados y los cuestionamientos sobre los fichajes fueron determinantes para que Universitario decidiera poner fin al ciclo del directivo.

Álvaro Barco llegó a Universitario en el 2025. Foto: Universitario
Álvaro Barco llegó a Universitario en el 2025. Foto: Universitario
Compartir

Universitario de Deportes anunció la salida de Álvaro Barco. A través de un comunicado, el institución merengue informó sobre la partida del director deportivo a poco de jugar un duelo clave por la fase de grupos de Copa Libertadores.

La labor del directivo fue muy cuestionada en los últimos días. En plena derrota contra Alianza Atlético por el Torneo Apertura los hinchas pidieron que se le ponga fin a su ciclo.

Universitario anuncia salida de Álvaro Barco

larepublica.pe

¿Quién reemplazará a Álvaro Barco en Universitario?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Antonio García Pye sera el encargado de asumir la dirección deportiva. Asimismo, mencionó que Franco Velazco, administrador de la U, hará el anuncio oficial en un conferencia de prensa el próximo jueves 30 de abril.

Notas relacionadas
Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

LEER MÁS
Aldo Corzo y su pedido de autocrítica al plantel de Universitario tras derrota: "Cada uno debe verse así mismo"

Aldo Corzo y su pedido de autocrítica al plantel de Universitario tras derrota: "Cada uno debe verse así mismo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido PSG vs Bayern Múnich EN VIVO HOY por la semifinal de Champions League: goleada 5-2

Partido PSG vs Bayern Múnich EN VIVO HOY por la semifinal de Champions League: goleada 5-2

LEER MÁS
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

LEER MÁS
Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Junior: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
PSG - Bayern Múnich: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por semifinales de la Champions League

PSG - Bayern Múnich: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por semifinales de la Champions League

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025