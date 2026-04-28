Álvaro Barco no va más en Universitario: club anuncia salida del director deportivo tras malos resultados

Universitario de Deportes anunció la salida de Álvaro Barco. A través de un comunicado, el institución merengue informó sobre la partida del director deportivo a poco de jugar un duelo clave por la fase de grupos de Copa Libertadores.

La labor del directivo fue muy cuestionada en los últimos días. En plena derrota contra Alianza Atlético por el Torneo Apertura los hinchas pidieron que se le ponga fin a su ciclo.

Universitario anuncia salida de Álvaro Barco

¿Quién reemplazará a Álvaro Barco en Universitario?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Antonio García Pye sera el encargado de asumir la dirección deportiva. Asimismo, mencionó que Franco Velazco, administrador de la U, hará el anuncio oficial en un conferencia de prensa el próximo jueves 30 de abril.