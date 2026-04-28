Perú debilitado en el plano internacional, en medio de disputa entre embajadores de China y EE. UU.

Los embajadores de EE. UU. y China se enfrentan por redes tras la compra de aviones F-16 Block 70. | Composición/LR

Los embajadores de EE. UU. y China se enfrentan por redes tras la compra de aviones F-16 Block 70. | Composición/LR

El 27 de abril, hubo una discusión por medio de X entre Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia y su homólogo en Perú, Bernie Navarro, a raíz de la reciente compra de aviones F-16 Block 70. Ambos delegados mostraron una actitud ajena de representantes diplomáticos al remarcar su incomodidad con el nivel de participación de la otra potencia en el territorio peruano.

Ante este escenario, el internacionalista Ramiro Escobar indicó que el Perú está en el centro de la pelea entre Estados Unidos y China, ya que ambos buscan una presencia mayoritaria en el territorio peruano. “Nos estamos convirtiendo en el epicentro de una disputa entre Estados Unidos y China. Eso es un asunto de fondo”, declaró para La República.

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El enfrentamiento entre los representantes de ambas potencias inició con un tuit amenazante del embajador Bernie Navarro, el pasado 17 de abril, tras la negativa presidencial en la compra de los aviones F-16 Block 70.

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“Si negocian con mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, manifestó Navarro en un mensaje publicado en X.

Tras la publicación del tuit, el embajador chino, Zhu Jingyang, aprovechó el mensaje amenazante de Navarro en el contexto de la cuestionada adquisición de los F-16 para pronunciarse en contra de esta compra y compartió un artículo titulado: “EE.UU. advierte de represalias a Perú «si negocia con mala fe», en medio de la compra de aviones”, dando alusión a las declaraciones de Navarro. Además, sobre esta noticia mencionó que el lenguaje usado por Estados Unidos era “coercitivo directo, puro y crudo”.

El representante estadounidense no se quedó callado y cuestionó la carrera diplomática de Zhu Jingyang comparándola con el cuento de la Caperucita Roja. “¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja?.

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Ante esta tensión, Escobar detalló que existe un mensaje detrás de esta discusión entre representantes de las dos más grandes potencias: el contexto en el que se dieron los tuits refleja que hubo una intencionalidad en resaltar los vínculos que los países tienen con Perú.

“No era simplemente una compra más, sino era una compra que implicaba fortalecer el vínculo con Estados Unidos, en un momento en el cual Estados Unidos está muy expectante e incluso incómodo por la excesiva presencia china en el Perú”, indicó Escobar.

El internacionalista también cuestionó la actitud de Bernie Navarro durante las gestiones de José Jerí y de Balcázar. Además, manifestó que “no vivimos en un virreinato” e hizo énfasis en el tuit donde amenazó al Perú y a la reciente presentación de los aviones F-16 del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

“El embajador Navarro está protagonizando ya más de un episodio chirriante acá en el Perú. Lo primero es reunirse con Jerí. Lo segundo es el mensaje amenazante, insinuando que nosotros actuamos de mala fe y que puede haber represalias, porque prácticamente pondrían todo su poder en marcha si es que nos compramos los aviones, y lo más penoso es hay una presentación de aviones y el embajador va ahí. Esto no es un virreinato. Creo que el embajador Navarro se está excediendo”.

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Sobre la posibilidad de alguna respuesta de la Cancillería, el especialista indicó que la institución debió pronunciarse en el momento que el embajador Navarro amenazó al país en X.

“La Cancillería debió pronunciarse en el momento que el embajador Navarro puso ese mensaje en X prácticamente amenazándonos si no comprábamos aviones F-16. (…) Mira lo que dice: tenga la certeza de que utilizaré todas las herramientas disponibles. Es prácticamente una amenaza. La Cancillería no puede estar tan inmóvil frente a este tipo de episodios”.

El internacionalista Oscar Vidarte también se pronunció sobre la discusión entre ambos embajadores y coincidió en que las declaraciones del embajador Zhu Jinyang demuestran las ganas de China por seguir siendo aliado de Perú. ”A pesar de los cuestionamientos por la compra de los aviones, el gobierno chino tiene la intención clara de seguir siendo un aliado sólido para los países de la región”.

El especialista también indicó que existe un desorden jerárquico que muestra al país con un perfil vulnerable tras la compra de las naves, ya que estas se realizaron sin la venia presidencial. En esa línea, se recuerda que el problema escaló con la oposición directa y pública del presidente frente a la compra de los F-16 Block 70.

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José María Balcázar dijo varias veces que no se comprarían los aviones en su gestión. La última vez que se pronunció sobre el tema, el miércoles 22 de abril, el actual jefe de Estado argumentó que su decisión se basaba en priorizar el dinero del Estado para reducir las desigualdades sociales en el país. Sin embargo, las negociaciones siguieron su curso igual.

Según el internacionalista Óscar Vidarte, a Balcázar le falta mando frente a sus propias instituciones. “A nivel internacional ven a un presidente sumamente débil. No es común que un mandatario, siendo el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, mande una orden y no se cumpla. Aunque su decisión de detener la compra un día antes de la firma pueda parecer descabellada, existe una jerarquía que se debe respetar”, señaló para La República.

La situación se agudizó con el tuit de Fernando Rospigliosi, quien señaló que el 22 de abril el Ministerio de Economía y Finanzas iba a pagar la primera parte del contrato inicial, monto que asciende a 462 millones de dólares. La transacción se concretó. Se ignoró la decisión presidencial y, una vez más, la voluntad del poder Legislativo primó.

Oscar Vidarte aseguró que este hecho nos perjudica como país, porque nadie quiere vincularse con gobiernos tan débiles. “Somos un país del cual otros se pueden aprovechar fácilmente. Si a la debilidad interna frente al Legislativo y las Fuerzas Armadas le sumas la presión evidente del gobierno de Estados Unidos, el resultado es que no se puede esperar mucho de una gestión así. Esto afectará también a las gestiones que vengan en el futuro", declaró para este diario.