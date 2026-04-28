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Sociedad

El Agustino: madres denuncian agresión contra escolares por parte de alumnos mayores

Los familiares exigen sanciones y garantías para sus hijos por parte del centro educativo, así como del Ministerio de Educación. Los afectados son estudiantes del primer grado de primaria.

Familiares de alumnos afectados ya interpusieron una denuncia
Familiares de alumnos afectados ya interpusieron una denuncia | Foto: Thalía Gutiérrez / La República
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Padres de familia del colegio Almirante Miguel Grau Seminario N.° 1169, institución de nivel inicial y primaria en El Agustino, denunciaron que escolares de primer grado de primaria fueron atados y agredidos por alumnos mayores, quienes serían repitentes de sexto grado. Los hechos ocurrieron el viernes 24 de abril dentro del plantel y generaron una protesta en los exteriores.

Según los testimonios de los padres, al menos dos menores de primer grado resultaron afectados. Una de las niñas fue hallada con las manos atadas y con cinta en la boca, además de tener el pantalón bajado hasta los tobillos. Otra menor presentaba una marca en el cuello tras lo ocurrido. Entre las víctimas también se encuentra un niño con diagnóstico de síndrome de Asperger, lo que ha incrementado la preocupación de sus familiares.

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Advierten que plantel minimiza actos

Las madres denunciaron que, al informar lo sucedido a la docente Mariela López, esta habría restado gravedad al hecho al calificarlo como un “juego de niños”, lo que generó indignación entre los apoderados.

Ante la falta de respuestas inmediatas, los padres realizaron una protesta en los exteriores del colegio exigiendo medidas urgentes y garantías para la seguridad de sus hijos.

Asimismo, cuestionaron la ausencia de la directora del plantel, la magíster Mirian Vergara, quien no se pronunció públicamente tras los hechos. Recién el domingo por la noche, la institución difundió un comunicado a través de WhatsApp en el que informó que se vienen aplicando los protocolos del Ministerio de Educación y que el lunes las clases se desarrollarían con normalidad.

Caso fue denunciado ante autoridades

Las familias de los alumnos afectados confirmaron que ya interpusieron la denuncia correspondiente y que los menores fueron evaluados por el médico legista como parte de las diligencias.

Hasta el cierre de esta nota, el colegio no brindó una respuesta oficial a este medio. En tanto, personal de la UGEL llegó a la institución educativa, donde también se registra presencia policial.

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