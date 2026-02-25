HOYSuscripcion LR Focus

Un adolescente de 16 años conmociona tras confesar el asesinato de dos jóvenes

“Este chico es un psicópata”, relató un familiar de una de las víctimas atacadas en medio de una ‘guerra’ de barristas. El crimen ha conmocionado al distrito de Comas. El menor delató, además, a los autores de un atentado a una de transportes en Collique.

Menor confesó participación en asesinato de dos jóvenes en Comas.
Un adolescente de 16 años, retenido por agentes de investigación criminal, reconoció haber participado en el asesinato de dos jóvenes, en medio de una ‘guerra’ entre barristas. Este crimen que ha conmocionado a los limeños, ocurrió el domingo último en Comas. El menor fue sorprendio este miércoles en la casa de su madre, en Collique.

“Yo pertenezco a la barra de Los Chuckys. El domingo pasó un problela la barra de mi ‘batería’ que dejó dos finados y yo por dármela de vivo escribí un mensaje por WhatsApp que le envié a mi novia. Quien disparó fue ‘La rata’. Vio a un grupo de la U y gritó ‘los cabros están subiendo’ y efectuó siete disparos”, confesó con pasmosa sangre fría.

El menor M.H.R. (16) fue retenido al medio día en una vivienda de la avenida Federico Villarreal. Por información de una fuente humana y personal de inteligencia de la Depincri Comas se supo que el adolescente estaba escondido en el domicilio de su mamá E.R.F., de 41 años de edad.

Había sido sindicado como presunto autor del homicidio calificado de Brando Saul Yanac Veliz (23) y Abdul Hamed Rodríguez Hilario (21). Asimismo, por el delito contra la vida el cuerpo y la salud -lesiones graves- de Smith Alejandro Sáenz Ceferino (21). Ocurrido el 22 de febrero en el cruce de la avenida Revolución con el jirón Huascarán, segunda zona de Collique, en Comas.

ATENTADO EN EMPRESA

Durante las diligencias urgentes e inaplazables a mérito de la detención del menor este refirió, en una entrevista con el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, que los autores del hecho criminal realizado el 24 de febrero en agravio de un conductor de la empresa de transportes Sagrado Corazón de Collique, serían los sujetos conocidos con el alias de ‘negro Sandro’ y ‘rata y/o Valentino’.

 Por ese motivo los agentes intensificaron las acciones de inteligencia para la ubicación, identificación y captura, logrando identificarlos plenamente con el nombre de Sandro Jesús Bernaola Brito y Emerson Valentín López Pintado.

Cuando los investigadores se constituyeron a sus domicilios para sus capturas no los encontraron. Sin embargo, incautaron la motocicleta lineal de placa 0328-WB, la cual fue encontrada en el domicilio de la pareja de alias ‘negro Sandro’.

Este vehículo fue utilizado en el atentado criminal contra la empresa Sagrado Corazón de Collique. Dichos sujetos serían integrantes de la banda criminal `Los Chukys de Collique’ que se dedicarían al sicariato y actividades extorsivas a los medios de transporte, comercios y otros.

