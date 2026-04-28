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Política

José Balcázar anuncia que han pedido un crédito suplementario para financiar Beca Bicentenario

El mandatario precisó, además, que la falta de financiamiento se debe a que no se tomó en cuenta en el presupuesto aprobado por el Congreso.

José Balcázar anuncia que han pedido un crédito suplementario para financiar Beca Bicentenario. Presidencia del Perú.
José Balcázar anuncia que han pedido un crédito suplementario para financiar Beca Bicentenario. Presidencia del Perú.
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José Balcázar anunció, durante su discurso en el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, que solicitaron un crédito suplementario para financiar la Beca Bicentenario este 2026.

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"No hemos dado la partida suficiente (...) Entonces estamos andando, pidiendo un crédito suplementario para que nos financien este tipo de becas que son muy necesarias para que la gente que va al extranjero pueda estudiar ahí", indicó.

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Precisó, además, que ello se debe a que no se tomó en cuenta en el presupuesto aprobado por el Congreso.

Añadió que, como parlamentario, fue quien promovió la beca, por lo que tiene un interés genuino en su continuidad.

"Estamos empeñados en que tan pronto como el Congreso nos apruebe el crédito suplementario, vamos a tener esta necesidad que estamos padeciendo en este momento (...) yo mismo he apoyado eso, soy coautor del proyecto de que se implemente esa beca bicentenario", refirió.

Además, planteó reajustar algunas condiciones de la beca a fin de evitar la fuga de talento.

“El estudiante que va a Harvard, por ejemplo (...) tiene que firmar un compromiso a su vuelta, que vuelva al Perú, (que) dé sus conocimientos por determinado tiempo", anotó.

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Más de 300 afectados por la falta de presupuesto

Más de 300 profesionales se ven afectados por la paralización de la Beca Generación del Bicentenario 2026. El concurso, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), cubría desde hace 12 años estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo para peruanos con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos. Sin embargo, este año no cuenta con los recursos necesarios para financiar las vacantes.

El caso ha desatado la preocupación de cientos de jóvenes que denuncian llevar meses y, en algunos casos, años preparándose para postular a esta beca con el fin de estudiar maestrías y doctorados. Afirman haber invertido miles de soles en mejorar su perfil profesional para cumplir con los exigentes requisitos del programa. Ellos alertaron a La República: “Ahora, puede que todo ese esfuerzo no haya servido de nada”.

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