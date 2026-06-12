Una comitiva chilena promueve un proyecto de cooperación energética con una nación sudamericana para mitigar la volatilidad de precios globales, explorando vías hacia mercados asiáticos. | Composición LR/ChatGPT/AFP

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Una comitiva diplomática y técnica de Chile impulsó recientemente un proyecto de cooperación energética internacional para mitigar la volatilidad de los precios globales. La iniciativa busca aprovechar la infraestructura y logística actuales, con el objetivo de abrir rutas de exportación de hidrocarburos hacia los mercados del Pacífico, especialmente Asia, para un país vecino en América Latina.

Durante el recorrido, la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el canciller Francisco Pérez Mackenna explicaron que el plan persigue una integración mayor. En sus declaraciones, enfatizaron que Santiago busca no solo garantizar suministro propio, sino también consolidarse como un centro logístico regional para el comercio energético global, mediante el ofrecimiento de sus puertos y terminales a socios estratégicos para vincular los recursos sudamericanos con la demanda en Asia-Pacífico.

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¿Qué país latinoamericano busca Chile como socio estratégico para exportar gas a Asia?

Chile propuso a Argentina la creación de un canal de transporte energético centrado en el yacimiento de Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén. La iniciativa ofrece la infraestructura portuaria chilena para que la nación vecina despache gas natural e hidrocarburos hacia los mercados asiáticos mediante el océano Pacífico.

Esta formación geológica constituye uno de los depósitos más importantes de Sudamérica, al consolidarse como la segunda reserva global de gas no convencional y la cuarta en petróleo de la misma categoría. Por este motivo, el territorio austral surge como un activo fundamental que transformará el comercio exterior una vez que consolide su capacidad de envíos internacionales.

El plan contempla la utilización de los muelles en la Región del Biobío y el análisis de terminales de GNL como nodos de salida para el recurso argentino. Respecto a este proyecto de integración, las autoridades declararon que el país austral puede constituirse en un mercado regional cercano, estable y complementario "para la producción energética de Vaca Muerta".

¿Qué beneficios geopolíticos ofrece el corredor energético entre Chile y Argentina?

Para Chile, este canal de transporte representa una vía estratégica para diversificar sus recursos energéticos y disminuir su dependencia de mercados volátiles. Al poner a disposición su infraestructura portuaria y logística, el territorio chileno consolida su seguridad interna y se erige como un puente de distribución fundamental para los envíos sudamericanos hacia los mercados asiáticos.

Por su parte, Argentina encuentra en este proyecto la solución al mayor obstáculo de Vaca Muerta: el acceso al comercio global. El incremento en la capacidad de exportación, enfocado en conectar con el continente asiático, "podría traducirse en mayores ingresos por divisas, estabilidad económica y un fortalecimiento del rol del país como proveedor energético internacional".

En el plano diplomático, la colaboración binacional establece un precedente histórico que diluye antiguos conflictos relacionados con el comercio gasífero. Esa alianza fomenta la integración regional y sienta los cimientos de una agenda compartida, robusteciendo la confianza mutua entre los gobiernos y el sector privado.