HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Web del JNE mostró a Keiko como ganadora + Escándalo electoral y planes de López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

La propuesta incluye el uso de la infraestructura portuaria chilena para el transporte de gas natural e hidrocarburos desde el yacimiento Vaca Muerta.

Una comitiva chilena promueve un proyecto de cooperación energética con una nación sudamericana para mitigar la volatilidad de precios globales, explorando vías hacia mercados asiáticos.
Una comitiva chilena promueve un proyecto de cooperación energética con una nación sudamericana para mitigar la volatilidad de precios globales, explorando vías hacia mercados asiáticos. | Composición LR/ChatGPT/AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Una comitiva diplomática y técnica de Chile impulsó recientemente un proyecto de cooperación energética internacional para mitigar la volatilidad de los precios globales. La iniciativa busca aprovechar la infraestructura y logística actuales, con el objetivo de abrir rutas de exportación de hidrocarburos hacia los mercados del Pacífico, especialmente Asia, para un país vecino en América Latina.

Durante el recorrido, la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el canciller Francisco Pérez Mackenna explicaron que el plan persigue una integración mayor. En sus declaraciones, enfatizaron que Santiago busca no solo garantizar suministro propio, sino también consolidarse como un centro logístico regional para el comercio energético global, mediante el ofrecimiento de sus puertos y terminales a socios estratégicos para vincular los recursos sudamericanos con la demanda en Asia-Pacífico.

TE RECOMENDAMOS

YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

lr.pe

¿Qué país latinoamericano busca Chile como socio estratégico para exportar gas a Asia?

Chile propuso a Argentina la creación de un canal de transporte energético centrado en el yacimiento de Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén. La iniciativa ofrece la infraestructura portuaria chilena para que la nación vecina despache gas natural e hidrocarburos hacia los mercados asiáticos mediante el océano Pacífico.

Esta formación geológica constituye uno de los depósitos más importantes de Sudamérica, al consolidarse como la segunda reserva global de gas no convencional y la cuarta en petróleo de la misma categoría. Por este motivo, el territorio austral surge como un activo fundamental que transformará el comercio exterior una vez que consolide su capacidad de envíos internacionales.

El plan contempla la utilización de los muelles en la Región del Biobío y el análisis de terminales de GNL como nodos de salida para el recurso argentino. Respecto a este proyecto de integración, las autoridades declararon que el país austral puede constituirse en un mercado regional cercano, estable y complementario "para la producción energética de Vaca Muerta".

PUEDES VER: Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

lr.pe

¿Qué beneficios geopolíticos ofrece el corredor energético entre Chile y Argentina?

Para Chile, este canal de transporte representa una vía estratégica para diversificar sus recursos energéticos y disminuir su dependencia de mercados volátiles. Al poner a disposición su infraestructura portuaria y logística, el territorio chileno consolida su seguridad interna y se erige como un puente de distribución fundamental para los envíos sudamericanos hacia los mercados asiáticos.

Por su parte, Argentina encuentra en este proyecto la solución al mayor obstáculo de Vaca Muerta: el acceso al comercio global. El incremento en la capacidad de exportación, enfocado en conectar con el continente asiático, "podría traducirse en mayores ingresos por divisas, estabilidad económica y un fortalecimiento del rol del país como proveedor energético internacional".

En el plano diplomático, la colaboración binacional establece un precedente histórico que diluye antiguos conflictos relacionados con el comercio gasífero. Esa alianza fomenta la integración regional y sienta los cimientos de una agenda compartida, robusteciendo la confianza mutua entre los gobiernos y el sector privado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

LEER MÁS
El Salvador anuncia una buena noticia para el turismo: una aerolínea abrirá vuelos directos a Asia y Medio Oriente en 2026

El Salvador anuncia una buena noticia para el turismo: una aerolínea abrirá vuelos directos a Asia y Medio Oriente en 2026

LEER MÁS
Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS
Presidente de Ecuador anuncia baja del 20% en el precio de la cerveza durante el Mundial de Fútbol 2026

Presidente de Ecuador anuncia baja del 20% en el precio de la cerveza durante el Mundial de Fútbol 2026

LEER MÁS
Infraestructura en América del Sur permanece vacía ocho años después de celebrar gran evento deportivo: costó más de US$33 millones

Infraestructura en América del Sur permanece vacía ocho años después de celebrar gran evento deportivo: costó más de US$33 millones

LEER MÁS
Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

LEER MÁS
El Salvador anuncia una buena noticia para el turismo: una aerolínea abrirá vuelos directos a Asia y Medio Oriente en 2026

El Salvador anuncia una buena noticia para el turismo: una aerolínea abrirá vuelos directos a Asia y Medio Oriente en 2026

LEER MÁS
India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025