A 4.000 metros de profundidad en el océano Pacífico, se encuentra la Zona Clarion-Clipperton, rica en nódulos polimetálicos cruciales para la transición energética. | Foto: SMARTEX/mejorada con IA

A 4.000 metros de profundidad en el océano Pacífico, se encuentra la Zona Clarion-Clipperton, rica en nódulos polimetálicos cruciales para la transición energética. | Foto: SMARTEX/mejorada con IA

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A unos 4.000 metros de profundidad en el océano Pacífico central yace una de las regiones más remotas y enigmáticas de la Tierra, donde millones de rocas negras cubren el fondo marino. Estas formaciones, conocidas como nódulos polimetálicos, despiertan el interés de científicos y corporaciones globales debido a su abundancia en metales críticos para la transición energética y el desarrollo tecnológico contemporáneo.

De acuerdo con Reuters, los expertos coinciden en que pocos lugares en el planeta combinan la escala de recursos minerales bajo exploración con el nivel de desconocimiento ecológico que presenta esta región abisal. Por ello, la viabilidad de explotar dichos yacimientos desata una controversia internacional que trasciende la geología y la ingeniería.

La Zona Clarion-Clipperton (CCZ) se despliega desde el litoral occidental de México hasta Hawái. Foto: SMARTEX

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¿Dónde se ubica el tesoro submarino único en la Tierra y qué esconde su fondo marino?

La Zona Clarion-Clipperton (CCZ) comprende un extenso sector del lecho en el océano Pacífico, localizado entre las fracturas de Clarion y Clipperton. Este territorio abisal se despliega desde el litoral occidental de México hasta Hawái, fuera de cualquier jurisdicción nacional. El área destaca por su cobertura uniforme de nódulos polimetálicos, los cuales concentran manganeso, níquel, cobre y cobalto, materiales fundamentales para fabricar baterías y tecnologías limpias.

De acuerdo con estimaciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), estos depósitos albergan más de 21.000 millones de toneladas de elementos metálicos. Dicha cantidad superaría teóricamente a las reservas terrestres conocidas. No obstante, las concentraciones minerales se desarrollan con extrema lentitud —escasos milímetros cada millón de años—, lo que clasifica al recurso como no renovable a escala humana.

La geografía de este suelo oceánico descarta la vieja idea de una simple llanura fangosa al integrar colinas, valles y variadas estructuras geológicas. El ecosistema sostiene una sorprendente diversidad biológica adaptada a la oscuridad, el frío y las altas presiones. De hecho, múltiples organismos —esponjas, anémonas y macrofauna inédita— dependen de la estructura y estabilidad de los nódulos para fijarse o alimentarse, según Nature.

La Zona Clarion-Clipperton (CCZ) comprende un extenso sector del lecho en el océano Pacífico. Foto: SMARTEX

¿Cuáles son los riesgos ambientales y de regulación de la minería submarina?

El deseo de explotar los recursos oceánicos genera una tensión directa entre el suministro de metales para la transición energética y la conservación de ecosistemas vírgenes. Mientras que corporaciones especializadas y ciertos gobiernos sostienen que la extracción en el fondo del mar mitigará el desabastecimiento de minerales críticos, la comunidad científica y los ambientalistas alertan sobre consecuencias irreversibles: especies únicas podrían desaparecer antes de ser siquiera descritas.

Actualmente, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), amparada por las Naciones Unidas, coordina la creación de normativas en aguas internacionales. Aunque la entidad otorgó múltiples contratos de exploración, carece todavía de un marco aprobado que unifique la recolección industrial con la salvaguarda ecológica. Esa ausencia de reglas definitivas impulsa a diversas empresas a tramitar permisos autónomos ante agencias como la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de EE.UU., una acción que evidencia la fragmentación jurídica global y presiona al organismo internacional hacia un código minero robusto.

El peligro latente radica en el desconocimiento científico sobre estos hábitats bentónicos. Investigaciones recientes confirman que alterar los nódulos marinos provocaría pérdidas de biodiversidad con una recuperación de incontables años, o incluso nula. Ante ese escenario de vulnerabilidad, múltiples organizaciones exigen la aplicación estricta del principio de precaución previo a la autorización de cualquier faena comercial a gran escala.