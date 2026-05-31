América Latina enfrenta un deterioro en derechos laborales: Argentina cae bruscamente al nivel más bajo, mientras Panamá y Ecuador ingresan al grupo crítico | Foto: composición LR/AFP

América Latina enfrenta un deterioro en derechos laborales: Argentina cae bruscamente al nivel más bajo, mientras Panamá y Ecuador ingresan al grupo crítico | Foto: composición LR/AFP

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Argentina, Panamá y Ecuador fueron incluidos entre los 10 peores países del mundo para los derechos de los trabajadores, de acuerdo con el Índice Global de los Derechos 2026 elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI). El informe sitúa a estas tres naciones de América Latina en la categoría 5, la más baja del ranking, reservada para los Estados donde los derechos laborales no están garantizados de forma efectiva.

La clasificación, que analiza 151 países a partir de 97 indicadores basados en convenios y jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advierte sobre un deterioro global de las condiciones laborales. Según la CSI, el 72 % de los países niega el acceso a la justicia a los trabajadores, mientras que la mitad ha registrado arrestos o detenciones relacionadas con actividades laborales y sindicales.

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¿Por qué Argentina cayó al peor nivel del ranking laboral mundial?

Argentina ingresó este año a la lista de los 10 países con peores condiciones para los trabajadores tras descender a la categoría 5. La CSI señaló que se trata de una caída “brusca y sin precedentes”, ya que el país pasó de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años.

El informe atribuye este retroceso al deterioro de las garantías sindicales y laborales. Además, menciona que bajo el gobierno de Javier Milei se implementó un protocolo antibloqueo que autoriza intervenciones policiales para mantener el orden público durante protestas y cortes de vías. De acuerdo con la organización, las condiciones que tienen los sindicatos y empleados se han vuelto “cada vez más represivas y hostiles”.

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Panamá y Ecuador también ingresan a la lista más crítica

En el caso de Panamá, la CSI sostuvo que los trabajadores y organizaciones sindicales enfrentan una “opresión constante” por parte de empleadores y del Estado, además de carecer de garantías suficientes para ejercer derechos básicos vinculados a la libertad sindical.

Sobre Ecuador, el documento destacó la aprobación de una ley en 2025 que permite realizar vigilancia sin orden judicial, interceptar comunicaciones y recopilar datos privados. La organización considera que este tipo de medidas incrementa los riesgos para la actividad sindical y fortalece mecanismos de control sobre la organización laboral.

Uruguay destaca como la excepción positiva en América Latina

Mientras gran parte de la región registra problemas relacionados con derechos sindicales y laborales, Uruguay apareció como el único país latinoamericano ubicado en la categoría 1, correspondiente a naciones con violaciones esporádicas de derechos.

La CSI afirmó que Uruguay constituye una “excepción” en una región marcada por la represión sindical y la explotación laboral. El país comparte ese grupo con naciones como Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda, Noruega y Suecia. Además, aumentó su calificación durante 2026 al pasar de la categoría 2 a la 1, consolidándose como el mejor evaluado de América Latina.