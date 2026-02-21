HOYSuscripcion LR Focus

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) actualizó la Red Básica del Metro de Lima y Callao. Ahora habrá tres nuevas líneas y en total habrá nueve en la capital.

La Red Básica del Metro tendrá 9 líneas en total.
Pese a que aún no se concluyen las obras de la Línea 2, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha decidido ampliar la Red Básica del Metro de Lima y Callao con tres nuevas líneas que atravesarán la ciudad, según el Plan de Movilidad Urbana 2025-2045, aprobado en diciembre último.

 A la nueva Línea 7 que conectará Ventanilla con Ancón, como ya dio a conocer La República, se suman ahora la Línea 8 y la Línea 9 del Metro de Lima y Callao para que atiendan a sectores que hacia el 2045 tendrán un crecimiento poblacional importante.

PUEDES VER: Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

La Línea 8 irá de El Agustino al Cercado de Lima y tendrá una ruta de 11.5 kilómetros. Empezará en La Atarjea, que se usaría como patio taller, luego se conectará con la Línea 6 (SMP-El Agustino) y seguirá por Campoy, Zárate y Caja de Agua, donde se unirá con la Línea 1. Después, cruzará la avenida Alcázar y pasará por la avenida Abancay hasta llegar a la Estación Central del Metropolitano y de las líneas 2 y 3.

“Como se puede apreciar la Estación Central será un punto neurálgico donde llegarán los pasajeros del Metropolitano y de las líneas 2, 3 y 8”, explicó Gustavo Díaz, subdirector de Planificación de la ATU.

Entre los sustentos de esta nueva línea de Metro está que conectaría zonas densamente pobladas de Santa Anita, SJL y el Rímac con el Centro de Lima. Además, al extenderse por Abancay se articularía con una zona de comercios, como el Mercado Central y Mesa Redonda, y de servicios públicos, como la Fiscalía y el Poder Judicial.

La Línea 8 beneficiará a 307.000 habitantes y atenderá 672.000 viajes diarios hacia el 2045, según las proyecciones de la ATU.

Detalles de la Línea 9

En el caso de la Línea 9, que conectará San Miguel con el Rímac, su recorrido de 20 kilómetros empezará en el cruce de las avenidas La Marina con Universitaria, cerca de la zona de Maranga y La Perla, donde se enlazaría con la Línea 4 y la Línea 6.

Desde ese punto, recorrerá por la avenida Santa Rosa, cruzará por el aeropuerto Jorge Chávez y continuará por la avenida Tomás Valle, donde también se empalmará con la Línea 3 (por la Panamericana Norte) y la Línea 6 (por la Universitaria), hasta llegar a la avenida Alcázar (Rímac), donde se anexaría a la nueva Línea 8.

“La Línea 9 conectará el cuartel Fuerte Hoyos, donde hay proyectos inmobiliarios, con la UNI, Plaza Norte, el aeropuerto Jorge Chávez y el centro comercial Plaza San Miguel. Será una línea tipo anillo”, señala Gustavo Díaz, de la ATU.

La Línea 9 beneficiará a 740.000 habitantes del Callao, San Miguel, SMP, Los Olivos, Independencia y el Rímac. Además, captará 788.000 viajes diarios hacia el 2045 que estaría listo, estimó la ATU.

Hablan los especialistas

El cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, Aldo Facho Dede, consideró importante que la ATU vaya ajustando y actualizando la Red Básica del Metro ante los cambios de una capital que necesita movilizar grandes volúmenes de pasajeros.

“El Plan de Movilidad Urbana plantea proyectos a corto, mediano y largo plazo en Lima y Callao. En este caso, si bien se ha pensado a largo plazo en construir más líneas de Metro, las autoridades deben actuar ya implementando corredores exclusivos para los buses”, indica.

El codirector de Urbanistas del Callao Soñadores Urbanos, Bryan Castillo, sostuvo que con las nuevas líneas de Metro no solo se conecta la provincia constitucional con Lima, sino que todos llegan al aeropuerto de manera rápida y barata. “Eso jamás pasaría con viaductos absurdos, como la Vía Expresa Santa Rosa”, indicó.

Finalmente, la especialista en gestión pública, Karla Gaviño, precisó que las autoridades deben interiorizar los errores cometidos en la Línea 2 para avanzar con las demás líneas. “No debe haber cierres prolongados de calles ni conflictos entre instituciones por permisos. Tampoco podemos tener equipos técnicos sin experiencia”, afirmó.

