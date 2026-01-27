HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: más de un millón 200 mil peruanos votarán en el exterior el próximo 12 de abril

La mayor cantidad de electores reside en Santiago, Buenos Aires, Madrid y Patterson, según la Cancillería. Compatriotas tendrán una cédula distinta a la que se usará en el país.

Peruanos en el exterior se alistan para el proceso electoral.
Peruanos en el exterior se alistan para el proceso electoral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que un millón 210 mil 813 peruanos que residen fuera del país están habilitados para sufragar el próximo domingo 12 de abril durante las elecciones generales que permitirán contar con un nuevo presidente, vicepresidentes, senadores, diputados e integrantes del Parlamento Andino.

El jefe de la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pedro Bravo, afirmó que este es un número definitivo y que para atender a todos los electores peruanos se instalarán 218 locales de votación, los mismos que estarán a cargo de 121 oficinas consulares ubicadas alrededor del mundo.

Bravo explicó que la mayor cantidad de connacionales habilitados para sufragar en las elecciones generales se encuentra residiendo en Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y Madrid (España).

En el caso de Estados Unidos, agregó, existen más peruanos en las ciudades de Patterson (Nueva Yersey), Nueva York, Washington DC, Miami (Florida) y Los Ángeles (California).

“Ya se han sorteado a 21.881 compatriotas en el exterior que ejercerán la labor de miembros de mesa; aunque esta cantidad se definirá en las próximas semanas”, señaló.

Respondió también que los 35 alumnos de la Academia Diplomática, que realizan prácticas en la sede de Cancillería de Lima, viajarán a diversos países para apoyar a los consulados en la organización de las elecciones, con el objetivo de mejorar la atención de los electores. Arribarán, sobre todo, a Milán, Roma (Italia), Los Ángeles y Nueva Yersey (Estados Unidos).

Novedades en cédula

Bravo detalló que los compatriotas que viven en el extranjero recibirán una cédula de votación con diferencias sutiles en comparación a la que se entregará en el Perú. El principal cambio es la inclusión de un rubro específico para votar por candidatos que representan al distrito electoral del exterior, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

El representante de la Cancillería calculó además que el conteo de los votos del exterior podría demorar entre cinco y seis horas durante las elecciones generales. "Esperamos agilizar el proceso. Por eso, 70 consulados escanearán las actas y las remitirán a la ONPE para un conteo más rápido", refirió.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto a disposición la plataforma Tu voto cruza fronteras para informar sobre el proceso electoral de los peruanos que viven alrededor del mundo. En ese espacio hallarán mapas, direcciones orientación electoral y enlaces a redes sociales para seguir el proceso electoral.

Organización en el Perú

El padrón electoral supera los 27 millones 350 mil peruanos, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). De esa cifra, 26 millones 114 mil 619 se encuentran en el territorio nacional, lo que representa el 95.57% de la población.

En el Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acaba de seleccionar a 25 ciudadanos por cada mesa de sufragio, con el objetivo de designar, entre ellos, a los miembros titulares y suplentes que tendrán una labor clave durante las elecciones generales.

La ONPE señaló que el listado de los 25 ciudadanos seleccionados por cada mesa de votación será usado para el sorteo de miembros de mesa que se realizará el próximo jueves 29 de enero. “Los ciudadanos que resulten sorteados tendrán la gran responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las mesas de votación fijadas para estos comicios”, agregó.

