Ataque a balazos contras bus de la Línea E en El Agustino deja chofer herido y suspenden operaciones
El chofer, identificado como José Luis Guerra Sánchez, habría recibido al menos dos de las ocho balas que delincuentes dispararon contra la unidad. La empresa venía siendo extorsionada hace dos meses.
Un bus de la línea E, de la empresa Vargasant SAC, fue atacado a balazos cuando se encontraba con pasajeros a bordo, a punto de llegar a su paradero final en el distrito de El Agustino. El hecho se registró la noche del miércoles 18 de febrero en la avenida Ferrocarril, en la zona de Las Praderas, límite con Santa Anita.
Según testigos, como consecuencia del ataque resultó herido el conductor de la unidad, identificado como José Luis Guerra Sánchez. La víctima habría sido impactada en el brazo con al menos dos de las ocho balas que los delincuentes dispararon, razón por la que fue trasladado al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde viene recuperándose.
Extorsiones recientes
De acuerdo con transportistas de la compañía, cuya ruta va desde Santa Anita hasta la provincia constitucional del Callao, hace dos meses empezaron a recibir amenazas extorsivas. Además, luego del reciente hecho, los sicarios habrían llegado hasta el patio de maniobras de la empresa para dejar un sobre con balas. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya investiga el caso.
Este atentado se suma a otros ocurridos en los últimos días contra trabajadores del sector. Entre ellos, figura el asesinato de un chofer de combi en el Cercado de Lima, frente a su esposa y su hija mayor; y los ataques a balazos contra un bus de la empresa POLO SAC, conocidos como “Los Loritos”, en plena ruta en Puente Piedra, y otro de la compañía ETSSACOCSAC o "Los Azules de Collique", en Comas.
