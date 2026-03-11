HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Los Olivos: fuerte incendio consume camión de encomiendas de Shalom en plena Panamericana Norte

El siniestro ocurrió durante la madrugada, a la altura del puente Delta. La unidad, que transportaba encomiendas con destino a Sullana, terminó seriamente dañada por el fuego.

Camión de encomiendas se incendió en la Panamericana Norte esta madrugada. Foto: Composición LR
Camión de encomiendas se incendió en la Panamericana Norte esta madrugada. Foto: Composición LR

La madrugada del miércoles 11 de marzo, un camión de encomiendas de la empresa Shalom se incendió mientras transitaba por la Panamericana Norte, a la altura del puente Delta, en el distrito de Los Olivos. El siniestro se registró alrededor de la 1:30 a. m. y generó alarma entre los conductores y transeúntes que se encontraban en la zona.

Según información, la unidad transportaba mercadería con destino a la ciudad de Sullana; sin embargo, la encomienda terminó calcinada por el fuego . El conductor logró salir rápidamente del vehículo antes de que las llamas se propagaran por completo, evitando que se registraran personas heridas.

Camión que transportaba encomiendas rumbo a Sullana terminó envuelto en llamas

Según testigos que se encontraban cerca del lugar, el incendio se habría iniciado de manera repentina mientras el vehículo se desplazaba por la Panamericana Norte. Algunas personas señalaron que se escucharon pequeñas explosiones provenientes de la unidad, lo que generó momentos de zozobra entre quienes transitaban por la zona.

De manera preliminar, se indicó que el fuego habría sido provocado por un presunto cortocircuito en el chasis del vehículo, lo que generó la rápida propagación del fuego que terminó afectando gran parte del camión.

Bomberos lograron controlar el incendio

Tras la alerta, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron hasta el punto para atender la emergencia y controlar el fuego que consumía el vehículo.

Luego de sofocar las llamas, la unidad quedó severamente dañada, mientras que la mercadería que transportaba terminó completamente calcinada.

Al cierre de esta nota, la empresa Shalom no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al incendio registrado en la unidad.

